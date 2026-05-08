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效力於亞利桑那響尾蛇的台美混血球星「卡仔」卡洛爾（Corbin Carroll），在進入5月份後陷入嚴重的打擊低潮，前5場比賽合計19打數僅敲出1支安打。不過在今（8）日對陣聖地牙哥教士的比賽中，卡洛爾終於找回打擊手感，不僅敲出本月首發全壘打，更單場貢獻兩支安打，向外界宣告「卡仔」正式強勢回歸。本場比賽卡洛爾擔任先發第3棒、鎮守右外野。雖然首打席在得點圈有人時未能建功，使他在5月份的打擊低迷一度來到20支1，但他在三局下半立刻做出回擊。面對教士先發投手凱勒（Mitch Keller）一顆失投進入紅中地帶的93英哩四縫線速球，卡洛爾精準鎖定並順勢一撈，球直接飛越中右外野大牆。這記陽春砲是卡洛爾本季第5轟，更是他個人在5月份的第一發全壘打。八局下半，卡洛爾再次展現侵略性，擊出一支一壘安打，總計全場4打數2安打，賽後打擊率也回升至.264。儘管陣中球星卡洛爾一掃打擊低潮，但響尾蛇隊整體的進攻與守備卻未能有效串聯。最終響尾蛇以2：4不敵教士，在兩隊的3連戰中輸掉系列賽。響尾蛇近期的團隊近況令人擔憂，近10場比賽中慘輸7場，目前戰績來到17勝19敗，勝率跌破五成，在國聯西區的競爭壓力倍增。對於響尾蛇球迷而言，卡洛爾找回長打火力無疑是黑暗中的曙光，球隊能否藉由「卡仔」的回溫帶動整體士氣，將是接下來賽事的觀賽重點。