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洛杉磯湖人今（8）日在西區準決賽G2再次踢到鐵板，以107：125不敵雷霆，系列賽陷入0-2的絕境。除了外線手感冰冷，本季加盟的2018年選秀狀元艾頓（Deandre Ayton）在進攻端的極度消極與低迷，被視為此戰崩盤的主因之一。全場僅得3分的慘淡表現，讓他再次被貼上「軟蛋」標籤。回顧上一輪對戰火箭的系列賽，艾頓曾是湖人晉級的功臣，特別是在關鍵的G6戰中，他以統治級的表現狂抓16個籃板，成功守護禁區助隊關門晉級。當時外界普遍認為這位昔日狀元郎已找回自信。然而，本場對上禁區防線更加強悍的雷霆，艾頓顯然被打亂了節奏。他全場7投僅1中，命中率是淒慘的14.3%，僅進帳3分、10 籃板。儘管他在賽前曾喊話要「保持冷靜沉著、做一樣的事情」，但實戰中卻完全消失在進攻端，無論是中距離跳投還是禁區強攻都顯得畏首畏尾。分析艾頓失靈的原因，除了個人心理素質外，雷霆由霍姆格倫（Chet Holmgren）領銜的「鐵桶陣」防守給予了極大壓迫。雷霆透過頻繁的身體對抗與協防，徹底切斷了艾頓與詹姆斯（LeBron James）的連線，迫使他只能在不擅長的位置出手。比賽進行到末節，艾頓在一次防守中賠上無謂犯規，隨即被總教練換下。湖人決定祭出「小球戰術」試圖追分，但失去禁區高度後仍難以抵擋雷霆的攻勢。艾頓最後時刻只能在板凳上乾著急，無力改變戰局。接連兩場在奧克拉荷馬吃癟，艾頓兩戰合計僅得13分，這對於一名被寄予厚望的狀元中鋒而言顯然不及格。若湖人回到洛杉磯後，艾頓仍無法找回首輪那種統治力，湖人本季的季後賽之旅恐將在次輪畫下句點。