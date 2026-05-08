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▲去年根據《彭博社》報導，C羅淨資產已攀升至14億美元，成為史上首位身價達10億美元的足球員。（圖／美聯社／達志影像）

▲38歲的梅西目前效力於美國職業足球大聯盟（MLS）的邁阿密國際隊。（圖／美聯社／達志影像）

隨著2026年美加墨世界盃即將在下個月點燃戰火，全球足球迷的目光再次聚焦在兩位當代傳奇——「C羅」克里斯蒂亞諾·羅納度（Cristiano Ronaldo ）與梅西（Lionel Messi）身上。這兩位主宰足壇超過15年的巨星，極有可能迎來國家隊生涯的世界盃「最後一舞」。雖然他們已逐漸步入職業生涯的尾聲，且分別轉戰沙烏地阿拉伯與美國，但外界對他們的關注度絲毫未減。根據去年數據統計，兩人吸金能力依舊相當驚人，光是在上賽季就合計進帳了4.1億美元（約合新台幣128.8億元）目前效力於沙烏地阿拉伯職業足球聯賽艾納斯隊的C羅，雖然已高齡41歲，但依然保持著驚人的進球效率。根據知名足球數據網站Transfermarkt的最新估值，C羅目前的市場身價約為1200萬歐元。儘管這個數字與他巔峰時期的上億歐元身價無法相比，但他對球隊以及整個沙烏地聯賽的影響力卻是無價的。就在今年5月，C羅剛達成在沙烏地聯賽的第100個進球，並持續帶領球隊衝擊2026年賽季的聯賽冠軍。C羅合約中包含約2億美元的年薪，加上他那擁有超過6億追蹤者的社群平台影響力，場外代言（包括Nike、個人品牌CR7及各項商業投資）每年為他帶來約6000萬美元的進帳，去年的資訊顯示他粗估年進帳約有2.8億美元（約合新台幣88億元）。去年根據《彭博社》報導，其淨資產已攀升至14億美元，成為史上首位身價達10億美元的足球員。他在中東市場的成功，不僅是球員合約的勝利，更是將個人品牌價值推向巔峰的典範。對於即將到來的世界盃，C羅的商業價值預計將隨著葡萄牙隊的賽程再次飆升。另一方面，38歲的梅西目前效力於美國職業足球大聯盟（MLS）的邁阿密國際隊。根據Transfermarkt的數據，梅西目前的市場身價估值為1500萬歐元。梅西在美國展現了球王級的宰制力，近期不僅多次入選MLS單周最佳陣容，更以精湛的傳射能力帶領邁阿密國際隊在聯賽中名列前茅。他在美職聯的活躍，也為即將在美國主辦的2026年世界盃起到了極大的預熱效果。除了邁阿密國際隊支付的約6500萬美元年薪外，梅西更享有Apple TV轉播權分潤以及Adidas的銷售分成，這使他每年的總收入穩定維持在1.3億美元（約合新台幣40億元）左右。截至2026年，梅西的生涯累計收入已達到16.7億美元。雖然在年收入數字上略遜於C羅，但梅西在北美市場的影響力卻無人能敵。隨著世界盃決賽即將在美國境內舉行，身為美洲盃冠軍與上屆世界盃金靴，梅西的周邊商品與贊助收益正處於歷史高點。C羅和梅西皆已來到生涯尾聲，在也反映在他們萎縮的基本薪資上。然而，若是計算他們的商業代言、球衣銷量以及為所在聯賽帶來的全球轉播收益與話題性，兩人的真實價值依然是天文數字。面對即將到來的2026年世界盃，球迷們最在乎的或許已經不再是他們的轉會身價，而是能否在最高殿堂的賽場上，再次目睹C羅與梅西披上國家隊戰袍，為榮耀奮戰的英姿。