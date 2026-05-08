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▲味全龍總教練葉君璋舉徐若熙為例，以目前單週5戰的賽制，除非刻意安排，不然難達成百局先發型土投。（圖／記者葉政勳攝 ,資料照）

近期中華職棒本土投手「百局門檻」成為熱議話題，攤開各隊土投使用情況，截至今（8）日賽前，台鋼雄鷹以14場排名第1，味全龍僅3場排最後，分別是郭郁政的2場、曾仁和的1場，而最近10個球季，單季最多百局先發型土投僅5人，可以算是「稀有財」。龍隊總教練葉君璋日前受訪時指出，以目前單週5戰的賽制，除非「刻意安排」，不然難以讓土投達成百局投球。攤開各隊先發型土投使用情況，台鋼雄鷹以14場排名第1，接續是富邦悍將的13場、統一獅9場、中信兄弟8場、樂天桃猿5場，擁有「本土洋投」伍鐸（Bryan Woodall）的味全龍則是以3場排名最後。其中龍隊土投3場比賽，其中2場為郭郁政、1場為曾仁和；兄弟8場比賽鄭浩均佔了6場、魏碩成2場；獅隊9場中胡智爲、郭俊麟各吃3場，張宥謙2場與江少慶1場；悍將13場比賽李東洺負責5場，陳品宏、游霆崴各3場，江國豪1場；桃猿5場比賽曾家輝投4場、劉家翔1場；雄鷹14場比賽黃子鵬6場、江承諺5場、王維中3場。最近10年，先發土投超過百局的投手人數為2016年2人、2017年2人、2018年2人、2019年3人、2020年5人、2021年5人、2022年5人、2023年2人、2024年4人以及2025年3人。可以明顯看出，近10個賽季，單季先發百局土投最多就5人，可以用稀缺來形容。龍隊總教練葉君璋日前受訪時指出，以現階段台灣的環境，土投的出賽要「刻意安排」，「比方說，要像安排徐若熙這樣子，我就是（設定目標）要讓你投。但如果沒有刻意安排的話，其實很難。」葉總表示，以目前中職單週5戰的賽制，要讓先發型土投達到100局有困難，但未來若是單週6戰，相信各隊都會有百局的本土投手。「那現在5場的情況下，其實就真的要刻意（安排）。」葉總直言，若輪值輪到洋投時，為何不讓洋投登板，除非土投能夠投出像古林睿煬一樣的水準，「台灣職棒目前的情況就是這樣子，因為（單週）5場嘛，除非我們也是用洋砲。」