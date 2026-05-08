我是廣告 請繼續往下閱讀

▲提到亞洲足球，首要焦點無疑是韓國隊的靈魂人物孫興慜。（圖／美聯社／達志影像）

▲效力於英超布萊頓的三笘薰，以其獨步全球的邊路突破能力著稱。他在2025-2026賽季英超展現的過人技術，是日本隊撕裂對手防線的利器。（圖／美聯社／達志影像）

2026年世界盃足球賽即將在美、加、墨三國聯合點燃戰火。隨著本屆賽事首度擴軍至48支球隊，亞洲區名額的增加不僅讓競爭更加激烈，更讓亞洲球星在世界舞台的影響力達到前所未有的高度。從英超、西甲到德甲，以孫興慜、李剛仁、三笘薰、久保健英為首，這群在歐洲五大聯賽站穩腳跟的亞洲頂尖好手，將在下個月披上國家隊戰袍，向世界證明亞洲足球的興起。提到亞洲足球，首要焦點無疑是韓國隊的靈魂人物孫興慜。33歲的孫興慜目前在熱刺依然保持高水準的競技狀態，這極有可能是他職業生涯最後一次挑戰世界盃。他不僅是亞洲足球的門面，更是韓國隊進攻端的穩定輸出。與此同時，效力於巴黎聖日耳曼的李剛仁已正式接下中場組織重任。他在法甲練就的細膩腳法與極具威脅的助攻，將與孫興慜組成韓國隊最致命的進攻火線。而在防守端，效力於拜仁慕尼黑的「亞洲第一中後衛」金玟哉，則將是韓國隊對抗歐美強權最堅固的盾牌。日本國家隊近年來的人才井噴，讓他們被公認為本屆最具「黑馬」相的球隊之一。效力於英超布萊頓的三笘薰，以其獨步全球的邊路突破能力著稱。他在2025-2026賽季英超展現的過人技術，是日本隊撕裂對手防線的利器。另一位值得關注的則是皇家社會的核心久保建英。這位24歲的天才球員已在西甲證明了自己的身價，其敏銳的門前嗅覺與傳導節奏，將是日本隊中場的發動機。搭配利物浦隊長遠藤航在後腰位置的攔截能力，日本隊的戰術完整度堪稱亞洲之冠。除了日、韓兩強，其他亞洲區代表隊同樣不乏頂級戰力。約旦球星塔馬里（Mousa Al-Tamari）在法甲賽場的驚艷表現，讓他成為西亞足球的新希望。伊朗隊老將塔雷米（Mehdi Taremi）則持續在歐洲賽場展現穩定的進球率，他的經驗將是伊朗隊突圍小組賽的關鍵。