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▲針對本隊球員高國豪近日私領域紛擾，攻城獅球團今日發佈正式聲明。（圖／攻城獅提供）

📍高國豪妻子律師完整聲明：

關於近期我先生與我的私人事務，目前已委任律師協助處理，我仍希望能在此子女最佳利益的前提下維護我們家庭的完整，並無離婚的想法。

身為母親，我深知父母雙方的愛對孩子皆不可或缺，因此，我會秉持友善父母的初衷，盡最大努力保護孩子。目前我的重心將全數放在孩子的照顧上，懇請媒體與各界朋友給予我們足夠的空間，讓孩子安穩長大。對於大家的關心，我由衷感謝。

TPBL職籃新竹御嵿攻城獅的當家球星高國豪，近期深陷桃色風暴與家務事紛擾。在高國豪6日投下「已進入離婚協商」的震撼彈後，事件在今（8）日又出現轉折。高國豪妻子陳怡雯稍早透過律師發出聲明，強調「並無離婚想法」，雙方說法南轅北轍，讓這場桃色風波演變成各執一詞的羅生門。高國豪日前才公開致歉，並宣稱已與妻子進行離婚協商，希望私領域事務能冷靜處理。然而，他的妻子陳怡雯今日於社群平台發布律師聲明，開宗明義便反駁離婚傳聞。聲明中指出，目前雖然已委任律師協助處理私人事務，但陳怡雯強調：「我仍希望能在此子女最佳利益的前提下維護我們家庭的完整，並無離婚的想法。」她表示身為母親，為了讓孩子安穩長大，會盡最大努力保護家庭，目前重心已全數放在照顧孩子上。此聲明一出，完全與高國豪先前的「離婚協商說」相互矛盾。面對旗下看板球星再度因私德問題佔用社會資源，攻城獅球團日前發聲明會採取嚴厲手段。球團經內部決議，認定高國豪個人言行造成負面觀感，依規定處以「扣除三個月薪水」之處分，並加碼「即日起禁止出席任何球隊公開活動」。球團在聲明中要求高國豪必須深自反省，雖然他已向球隊致歉，但球團仍需以高標準檢視球員私德，以維護職業運動員的正面形象。高國豪本季表現優異，帶領攻城獅闖進季後賽，被視為年度MVP的熱門人選，不料場外再度深陷桃色風暴與離婚爭議。如今夫妻雙方對於「是否離婚」各執一詞，高國豪強調協商中，妻子則發聲明堅拒離婚，雙方的法律攻防戰恐將持續，也讓正值季後賽關鍵時刻的攻城獅軍心面臨嚴峻考驗。