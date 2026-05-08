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費城七六人在首輪上演精彩的「下剋上」淘汰綠衫軍，本以為能乘勝追擊，沒想到在東區準決賽對陣紐約尼克時卻踢到鐵板，目前陷入0-2落後的絕對劣勢。更令費城球迷崩潰的是，當家核心「大帝」恩比德（Joel Embiid）的傷情再度反覆，原本被列為可能出賽的他，最新狀態已下修為「出賽成疑（Questionable）」，為系列賽G3蒙上一層陰影。恩比德在季後賽開打前才剛因急性闌尾炎動刀，當時預估需休養一個月以上，但他展現硬漢精神提前歸隊，並成功帶領球隊闖過首輪。然而，這種「超速復出」的後遺症似乎正在發酵。根據《ESPN》權威記者查拉尼亞（Shams Charania）指出，恩比德原先預期能穩定出賽，但在昨（7）日的投籃練習後，傷處產生的強烈痠痛感讓他甚至無法完成團隊訓練。目前官方將其最新傷情定義為「右腳踝扭傷」及「右髖部痠痛」，這對已經全身是傷的恩比德無疑是雪上加霜。除了腳踝與髖部，恩比德最令人擔心的仍是術後的腹部狀況。他在首戰後曾坦言，遭到尼克前鋒布里吉斯（Mikal Bridges）撞擊腹部後，術後尚未完全癒合的傷口產生了劇烈疼痛。恩比德無奈表示：「我不確定那動作是否骯髒，但我確實感到非常不舒服，我必須學會更好地保護我的肚子。」隨隊記者紐貝克（Kyle Neubeck）透露，為了能在系列賽中持續上陣，恩比德其實一直在接受全天候的緊急治療，但傷勢的反應顯然超出了醫療團隊的預期。目前七六人已被逼入退無可退的絕境，唯一的曙光是G2與G3之間有較長的休整空檔。費城全城正屏息以待，全力祈禱這位年度MVP等級的領袖，能在明日回到「友愛之城」主場的關鍵戰役中重新披掛上陣，否則七六人的季後賽之旅恐將在次輪早早畫下句點。