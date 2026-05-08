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洛杉磯道奇隊日籍強投佐佐木朗希近期表現陷入掙扎，關於他是否應被下放小聯盟調整的討論甚囂塵上。然而，道奇隊專業媒體《Dodgers Nation》於7日（日本時間8日）發表專文，明確表示反對將佐佐木朗希送往3A，並指出若因陣容調整需要下放球員，另一位右投希恩（Emmet Sheehan）才是更合適的人選。佐佐木朗希預計於9日（台灣時間10日）在主場先發對陣亞特蘭大勇士。截至目前，他本季出賽6場，僅繳出1勝3敗、防禦率5.97的成績。隨著陣中名將史涅爾（Blake Snell）恢復健康即將歸隊，道奇隊的26人名單面臨擠壓，媒體預測佐佐木朗希、希恩以及華羅布雷斯基（Justin Wrobleski）其中一人勢必得騰出空間。儘管從帳面數據來看，佐佐木朗希今年的表現不如2025年，但《Dodgers Nation》指出，數據背後隱藏著正向的變化。佐佐木的直球平均時速維持在97英里（約156.2公里），展現出穩定的球威，且新研發的「螺旋滑球（Gyro Slider）」也逐漸發揮功效。報導進一步分析，佐佐木在春訓最後階段面對小聯盟打者時，曾表現出自信心下滑的跡象。文章直言：「如果在他正試圖適應大聯盟、展露頭角的關鍵時期將其降級，恐會對他的自信心造成顯著打擊。」對於佐佐木這種等級的投手，若在較低等級的聯盟面對實力較弱的對手仍陷入苦戰，對其心理層面將產生極大的負面影響。相較於佐佐木，該媒體認為本季防禦率5.23、拿下2勝1敗的希恩更應該去小聯盟。理由是希恩目前的投球機制比佐佐木更加不穩定，且曾有過傷病史，回到小聯盟磨練更有助於他克服目前的技術問題。