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2026年世界桌球團體錦標賽於倫敦開打，由林昀儒帶領台灣男團成功闖進4強，即將交手日本。世桌賽團體項目2年舉行一次，在巴黎奧運嶄露頭角的「柚子同學」高承睿，上屆與師父莊智淵一起摘下銅牌，這次男團挺進4強，卻沒見他的身影。據悉，高承睿去年夏天起受到腳傷反覆折磨，被迫缺席多項重要國際賽事。不過他在上個月分享自己已完成兵役，團隊曾曝高承睿可能以今年6月的美國大滿貫賽為目標，球迷都相當期待他的回歸。此次台灣男團於世界桌球團體錦標賽中一路過關斬將，在完封兩隊闖進8強後，更是逆轉扳倒歐洲桌球大國瑞典，林昀儒更是完封世排僅落後中國「球王」王楚欽的「六角形戰士」莫雷加德（Truls Möregårdh），林昀儒最後獨拿兩點，帶領台灣搶下4強門票。然而，這次世界桌球團體錦標賽卻沒有看見「柚子同學」高承睿的身影，他在上屆2024年世桌賽時，與師父莊智淵、林昀儒、黃彥誠、馮翊新一起當隊友，當時也打進4強，雖然在準決賽上以1：3不敵法國，無緣決賽，但也為台灣拿下銅牌。2004年出生、現年21歲的高承睿，曾與林昀儒的男雙組合曾高居世界排名第4，兩人在去年5月的杜哈公開賽也摘下銀牌。此外，高承睿在同年夏季世大運桌球比賽上再與馮翊新、黃彥誠甚至拿下金牌佳績。然而，高承睿近期卻鮮少有公開的國際比賽。據悉，高承睿從去年8月就受到傷病折磨，主要因右腿內側肌肉撕裂，後來連左腳也出現狀況，因復健狀況不如預期，退出不少比賽。高承睿擁有許多國際賽經驗，卻因長期沒有出賽排名掉出40名，不過目前男單排在77名，依然在百名之內。不過，讓球迷安心的是，高承睿上月在臉書上分享「新兵日記」，戴著帽子、著軍裝敬禮，開心表示「12天的軍中生活退伍啦～」還附上與軍中兄弟的合照，氣色看起來不錯。希望盡快回歸賽場的高承睿，他的團隊今年曾透露今年6月26日開打的「2026年WTT美國大滿貫賽」，可能會是高承睿下一步目標，但仍會依本人狀態而定。近期高承睿也被棒球迷目擊出現在新莊棒球場，如今距離該比賽不到50天，許多球迷都在等待「柚子同學」的回歸，期待看他再次上場，展現積極霸氣的風格。