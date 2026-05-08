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▲日本桌球女神早田希娜，對上高齡62歲、代表盧森堡的傳奇老將倪夏蓮，早田希娜在末局打出11-0的懸殊比分，賽後她因觸碰桌球界「不完封對手」的潛規則，第一時間向這位前輩致以最誠摯的道歉。（圖／美聯社／達志影像）

在倫敦舉行的世界桌球團體賽女團8強戰中，日本隊展現強大實力，以直落三橫掃盧森堡晉級。然而，比賽中的焦點卻落在第三點的「世代對決」——25歲的日本王牌早田希娜，對上高齡62歲、代表盧森堡的傳奇老將倪夏蓮。早田希娜在末局打出11-0的懸殊比分，賽後她因觸碰桌球界「不完封對手」的潛規則，第一時間向這位前輩致以最誠摯的道歉。兩位球員年齡相差達37歲，這場比賽也成為桌球場上的傳奇奇觀。早田希娜開賽即展現極速節奏，分別以11-3、11-4連下兩城。進入第三局後，倪夏蓮明顯受體能大幅下滑影響，始終無法破蛋，最終早田希娜連拿11分，「一分未讓」地結束比賽。依照桌球界不成文的「潛規則」，為了留給對手尊嚴，領先方通常會在比分拉開後刻意失誤，避免以11-0羞辱式完封對手。早田希娜在贏下最後一分後，隨即意識到這點，立刻做出抱歉手勢，並以日式標準的90度深鞠躬向這位年長前輩表達歉意。賽後受訪時，早田希娜道出了她之所以「打得如此無情」的背後原因。她透露，面對常年征戰各大賽事的倪夏蓮，她一直抱持著極高的敬畏心，完全不敢有任何鬆懈。「這是我相隔9年再次對上這位傳奇球員，上一次交手我僅以4-2險勝。」早田希娜坦言，儘管比分領先，她心中仍充滿緊張，「我賽前反覆觀看錄影，擔心隨時可能被這位經驗豐富的前輩逆轉，所以我唯一能表達尊重的方式，就是全程保持專注，認真打好每一球直到最後一分。」儘管被完封，倪夏蓮在62歲高齡仍能站在世界級8強舞台上與頂尖球星對抗，早已贏得滿場觀眾的掌聲。而早田希娜的「全力以赴」搭配「賽後致歉」，也被外界評價為體現了真正的職業競技精神與體壇禮儀，讓這場相差37歲的較量，在激烈的勝負之外，更多了一份運動員之間惺惺相惜的溫度。