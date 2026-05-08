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▲富邦悍將自培選手童堉誠今日轉正，背號由「017」變成「00」，並且被登錄上一軍。（圖／富邦悍將提供,2026.5.8）

中華職棒今（8）日公布球員異動，中信兄弟主力游擊手「小可愛」江坤宇、「魚住」曾頌恩今日被下放二軍，江坤宇近期連2場比賽敲安，5月5日繳出本季首度3安「猛打賞」，曾頌恩1日回歸一軍後打擊狀況不見起色，今日再度遭下放調整，兄弟另外拉上捕手陳久登、內野手楊祥禾；此外，富邦悍將下放投手王偉軒，自培選手外童堉誠轉為正式球員，並且升上一軍，背號由「017」變更為「00」，童堉誠父親為前三商虎內野手童琮輝。聯盟今日公布球員異動，兄弟將主力游擊手「小可愛」江坤宇下放二軍，江坤宇本季出賽25場，71個打數敲出15安，打擊率2成11。江坤宇本季打擊狀態低迷，5日賽前打擊率僅1成72，不過該場對味全龍繳出3安，本季首度「猛打賞」， 6日3打數敲出1安打，打擊率回升至2成11。除了江坤宇，外野手「魚住」曾頌恩第2度遭下放二軍，曾頌恩4月16日曾因狀況不理想下二軍調整，當時在二軍出賽5場繳出16打數8安打、2轟、打擊率5成的驚人成績。5月1日曾頌恩重返一軍，不過未能延續在二軍的好手感，歸隊4場比賽11打數無安打，打擊率下降至1成70。除了下放江坤宇、曾頌恩，兄弟也拉上捕手陳久登與內野手楊祥禾。在江坤宇缺陣這段期間，張仁瑋與楊祥禾將頂上游擊防區；陳久登此次升上一軍，可能與上週末高宇杰遭擦棒球擊中手指脫不了關係，兄弟球團6日賽後指出，高宇杰手指因擦棒球導致腫脹。此外，富邦悍將也有異動，投手王偉軒下二軍，自培球員童堉誠轉為正式球員，且升上一軍，背號由「017」變更為「00」，打先發第7棒、右外野手。童堉誠現年26歲，父親是前三商虎內野手童琮輝，畢業於開南大學，2022年、2025年選秀落選，去年以自培球員身份加入悍將，本季在二軍出賽13場，32打數敲出11安，打擊率3成44。