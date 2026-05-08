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📍看點一：小組賽就曾碰頭！郭冠宏挑戰張本拿一局

📍看點二：一哥之爭！林昀儒、張本智和上演「竹馬對決」

📍看點三：誰是張本的第二位對手？松島輝空曾擊退林昀儒

2026年世界桌球團體錦標賽進入4強階段，台灣男團將於台灣時間明（9）日下午5點交手勁敵日本。林昀儒即將再與「青梅竹馬」張本智和對決，兩人對戰紀錄由張本略佔上風，不過小林曾在今年世界盃上以大比數獲勝。此外，台灣雖在小組賽以0：3敗給日本，但單局比數都相當接近，且馮翊新、郭冠宏皆有與張本智和對戰經驗，將成為優勢。為此，《NOWnews》為球迷整理兩隊在此次世桌賽4強賽中的對戰看點，預熱這場不可錯過的戰役！台灣男團在今日凌晨的8強賽事中，面對本屆賽事尚未吞敗的瑞典隊，台灣一哥林昀儒再度擔綱領頭羊，在第一點擊敗好友莫雷加德（Truls Möregårdh），最終林昀儒在決勝點完成兩次直落三，總點數3：2擊退瑞典。另一方面，日本則是在昨晚強勢以3：1擊退德國，作為日本現役實力最佳的張本智和，和林昀儒在8強賽的表現如出一轍，兩人都是搶下兩點，擔任「關門手」，且兩點都是直落三擊退對手，展現世界男單前段班的不俗表現。兩隊這次曾在小組賽中碰頭，當時台灣雖以0：3遭到日本完封，雖無關晉級，但台灣男團無法延長戰局繼續上場練習手感。不過細看當時的比賽內容，兩隊相當膠著，且林昀儒未上場比賽，張本智和則有上場對戰。第一點馮翊新對上日本好手戶上隼輔，雖首局以4：11落敗，但次局狀態回穩，一路纏鬥到10：12，第三局11：9勝出，但最終第四局未能守住。第二點17歲小將郭冠宏出賽，挑戰張本智和，同樣在落後一局的情況下展現韌性，和張本打到12：14，最後和馮翊新一樣以1：3落敗。最後一點由洪敬愷出賽，對上松島輝空遭到直落三。洪敬愷局數雖處絕對落後，卻在第三局和對手打到11：13才分出勝負，也是相當接近。這場對戰雖然林昀儒未能出賽，但由於小組賽對於兩國來說僅為「練兵戰」，因此台灣小將們也能從該場比賽中累積經驗。關於兩國「一哥之戰」，也因林昀儒從小就與張本智和一起比賽、打球等緣故，他們常被球迷稱作「青梅竹馬」，兩人若對決也會被稱為「竹馬之爭」。這次兩人都帶著國家裡的男單好手們上陣，也有高機率會在此屆世桌賽上對決。回顧林昀儒與張本智和的曾經對戰超過10次，總戰績由張本智和佔上風。不過上月林昀儒在澳門世界盃桌球賽男單8強上拍落張本智和。當時林昀儒以12：14丟失首局，不過上演「讓一追四」，並以11：5、11：7、11：9、11：4拿下四局，尤其最後一局更顯示他強大的壓制能力。日本男單大將張本智和現年22歲，與台灣男團中的馮翊新同年出生，兩人去年曾在單打世界盃碰頭，馮翊新以7：11、9：11、10：12、8：11落敗，但帳面成績也並非差異巨大。加上郭冠宏在小組賽中的表現，兩人都有對戰張本智和的經驗，也都有拿下局數，若兩人4強持續上場，誰將與張本對決，甚至成功突破對方，將是這次4強賽重點。除了張本智和外，19歲的松島輝空就是在今年的澳門世界盃中擊退林昀儒，當時林昀儒抱著對戰0敗紀錄，卻錯失首局，雖在第二、三局扳回一城，並在第六局創造11：2大比數獲勝局面，但進入第七局松島輝空反彈力道巨大，以11：6拿下決勝點，林昀儒則無緣決賽，但收穫個人第三座世界盃銅牌。依官方公告時間，台灣與日本4強的「東亞對決」，將在台灣時間明9日下午5點登場，若晉級將會對決中國、韓國的勝方，而中韓大戰將在今8日晚間7點半開打。