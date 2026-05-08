金州勇士隊的傳奇時代正處於瓦解邊緣。隨著賽季結束後的動盪，不僅總教練史提夫·科爾（Steve Kerr）的去留引發討論，陣中老將德雷蒙德·格林（Draymond Green）的未來也畫上了大大的問號。根據美媒最新爆料，儘管科爾希望能維持核心陣容，但格林下個賽季回歸勇士的機率僅剩「50/50」。畢竟若是他留隊可能得重簽一份較小的合約，放棄2800萬美元（約合新台幣8.7億）續簽，幫助球隊補強，而媒體質疑這一點，因此他的未來存在不確定性。
科爾渴望「三位一體」完美謝幕 現實卻不盡人意
《ClutchPoints》資深內部人士布雷特·西格爾（Brett Siegel）在節目中透露，科爾在與球團的溝通中明確表示，他希望格林、柯瑞（Stephen Curry）和他自己這組奪冠鐵三角能共同進退，在未來的某個時刻一起退休，完成完美的謝幕。
「自從2022年奪冠後，這一直都是計畫的一部分，」西格爾說道，「但時代在變，計畫也在變，球隊陣容更是如此。目前格林的未來真的是五五波，從他過去幾周的言論來看，他的心態似乎已經有一隻腳踏出了門外。」
言語透露離心？格林留隊機率剩50%
儘管格林在公開場合多次表達想留在勇士隊的願望，但內部人士指出，他近期使用的詞彙和語氣卻微妙地暗示了可能的離去。西格爾指出，格林的某些措辭讓人感覺他已經在為離開做心理準備。
格林留隊計畫的下一個關鍵里程碑，在於他高達2800萬美元的球員選項（Player Option）。若格林想留隊，他勢必得放棄這筆優渥的選項，並以36歲的高齡接受一份薪資較低、合乎目前價值的新合約，讓勇士隊能重新調整薪資結構。
若格林執行選項，這筆2800萬美元的合約極大機率會被勇士隊視為一個「溢價的交易籌碼」，用來在市場上尋求陣容升級。
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《ClutchPoints》資深內部人士布雷特·西格爾（Brett Siegel）在節目中透露，科爾在與球團的溝通中明確表示，他希望格林、柯瑞（Stephen Curry）和他自己這組奪冠鐵三角能共同進退，在未來的某個時刻一起退休，完成完美的謝幕。
「自從2022年奪冠後，這一直都是計畫的一部分，」西格爾說道，「但時代在變，計畫也在變，球隊陣容更是如此。目前格林的未來真的是五五波，從他過去幾周的言論來看，他的心態似乎已經有一隻腳踏出了門外。」
言語透露離心？格林留隊機率剩50%
儘管格林在公開場合多次表達想留在勇士隊的願望，但內部人士指出，他近期使用的詞彙和語氣卻微妙地暗示了可能的離去。西格爾指出，格林的某些措辭讓人感覺他已經在為離開做心理準備。
格林留隊計畫的下一個關鍵里程碑，在於他高達2800萬美元的球員選項（Player Option）。若格林想留隊，他勢必得放棄這筆優渥的選項，並以36歲的高齡接受一份薪資較低、合乎目前價值的新合約，讓勇士隊能重新調整薪資結構。
若格林執行選項，這筆2800萬美元的合約極大機率會被勇士隊視為一個「溢價的交易籌碼」，用來在市場上尋求陣容升級。