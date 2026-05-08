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優質視野與空間：輪椅座席位於球場內視野開闊的位置，提供無障礙且舒適的觀賽體驗



舒適便利設施：部分座位後方設有桌席，讓觀眾可舒適享用美食，配有帶靠背的座椅。



專屬空間設計：明確劃分輪椅專用空間，且輪椅席購票者若有同行者，同行者可在輪椅空間的管椅上觀看比賽。 無障礙環境：整體球場設計為符合現代友善規格，方便輪椅使用者出入。

台北大巨蛋日前於臉書粉專宣傳一項新政策，表示已在B1輪椅席裝設24吋顯示器，旨在解決前方觀眾站立應援時擋住視線的問題。不料消息一出，隨即引發排山倒海的負面評論，法律界與體育評論員紛紛重砲抨擊，認為這種「進場看螢幕」的設計完全無視身障者參與運動賽事的初衷。大巨蛋官方原意是透過螢幕「讓身障者不再錯過每一球」，但知名體育評論員石明謹直言，這簡直是活生生的「地獄梗」。他痛批，身障者就是不希望透過螢幕看球才來到現場，結果場館卻用螢幕搪塞視線受阻的問題。石明謹指出，過去處理類似問題，解決方案通常是拆掉前方兩排座椅以確保視線，但大巨蛋顯然不願意為了提升價值而縮減座位收入。律師陳又新也對此表示「大傻眼」，質疑容納近6萬人的場館，身障席數量本就稀少，現在竟用這種方式「搪塞」，根本是抹殺了身障者購票進場的意義。大批網友對於此項設計感到不可思議，紛紛諷刺設計者「白讀書了」。網友毒舌評論：「花錢進場看螢幕，提議的是白痴嗎？」、「要是超大螢幕就算了，還小到可笑。」也有人質疑這根本是剝奪現場感，「我就是要看現場，結果放個螢幕，倒不如在家看電視就好！」更有網友質疑此方案存在歧視，「這不是妥妥的欺負身障者站不起來嗎？」、「真的看不懂是歧視還是地獄梗。」針對改善方案，網友說：「支持將身障席設在區域的第一、二排」，或建議「應該直接拆掉前面兩排座位確保視線」。更有球迷提出深層反思：「這問題應該要問各職棒球團，為何要把站立應援區設在輪椅席前方？而且這問題不只是大巨蛋才有。」此外，也有球迷分享經驗：「上個月才去韓國大邱三星獅主場，內野一三壘側整圈都是身障保留席，且座無虛席。」網友強調，唯有提供舒服的觀賞體驗，才能讓每個人都願意進場享受比賽。一位資深輪椅族象迷也分享了他在台灣球場穿梭的無奈。他提到，除了票務資訊不透明、輪椅席位稀少外，「站立應援」的興起更是輪椅族的噩夢。許多球場將輪椅席設在後排，一旦前方球迷興奮站起，輪椅族便完全失去視野。對於身障朋友來說，要在台灣球場同時享受「看球」與「啦啦隊應援」簡直是奢求，感嘆：「能當個本質迷就該偷笑了，大環境對輪椅族真的還不夠友善。」面對身障席視線問題，日本職棒北海道火腿鬥士隊的新主場被視為現代場館的共融標竿，其設計方式值得大巨蛋參考：大巨蛋作為台灣最頂尖的室內體育館，其硬體改善是否能跳脫「看電視」思維，回歸以人為本的「觀賽權力」，將是其邁向國際級場館的重要指標。