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知名連鎖醫美集團「愛爾麗醫美」近期發生「針孔偷拍案」醜聞，經檢調查出，至少10家分店裝設偽裝式監視器主機及鏡頭，集團負責人常如山遭羈押禁見。愛爾麗醫美過去是統一7-ELEVEn獅贊助廠商，也曾邀請陳傑憲、蘇智傑以及潘傑楷等人站台、代言，獅隊領隊蘇泰安今（8）日澄清，球隊與愛爾麗醫美去年球季結束後就無合約關係，「目前無合約狀況。」愛爾麗醫美近期發生震驚社會的「針孔偷拍案」，遭到客人踢爆後，經新北檢方調查，發現旗下至少10處分店，有裝設偽裝式監視器主機及鏡頭，集團負責人常如山遭羈押禁見愛爾麗醫美昨日發出聲明，向社會大眾致歉，並表示本案進入司法程序，將全力配合相關司法及主管機關進行調查與釐清，相關資料亦依法提供。愛爾麗醫美過去曾以商業贊助模式與獅隊合作，獅隊球星陳傑憲曾擔任代言人，蘇智傑、潘傑楷則是商業站台。去年獅隊的球衣右上角也能看到愛爾麗醫美的LOGO，但今年已經無愛爾麗相關商標，獅隊領隊蘇泰安表示，「我們球團和對方的合作，到去年球季結束後就已經結束合約關係了。」