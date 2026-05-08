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效力於福岡軟銀鷹的台灣強投徐若熙，近期在日職一軍戰場遭遇嚴重挑戰。4日面對西武獅先發僅投4局，就被瘋狂敲出14支安打、包括2發全壘打，狂失7分吞下本季第3敗，賽後再度被下放二軍調整。軟銀監督小久保裕紀今日受訪時透露了徐若熙的調整計畫，並暗示這位台灣火球男可能正處於「脫胎換骨」的前夕。徐若熙旅日首年目前在一軍先發4場，留下1勝3敗、防禦率高達7.23的難堪數據。回顧這兩次被打爆的慘痛經歷，先是4月中旬對歐力士投不滿2局就狂丟7分，相隔16天重返一軍又再度遭到西武打線慘虐。徐若熙賽後難掩沮喪，公開向球隊致歉。小久保監督認為，連續的挫敗讓徐若熙失去了不少信心，目前的方針是讓他回到二軍，與教練團共同找出癥結點。對於外界好奇的投球問題，小久保監督今日特別強調：「他的問題並非出在投球機制（姿勢），而是其他的地方。」小久保認為，徐若熙的球威依舊在水準之上，只要改善特定細節，打者的反應將會完全不同。儘管監督未明說「其他地方」是指什麼，但近期球迷社群與技術分析愛好者已在Threads上展開熱議。有網友透過慢動作影像指出，徐若熙可能存在的問題：出手前手套疑有明顯向後拉的預備動作。動作相對微小、直接啟動。這種極細微的差異，在強調影像分析與精準情蒐的日本職棒，往往會被對手放大檢視。一旦打者能在球出手前預判球種，徐若熙過往在中職無往不利的球威，在日職打者眼中便不再具有威脅性。小久保監督對徐若熙仍保有高度期待，他樂觀表示，如果調整方向正確且順利，徐若熙可能會很快重返一軍。日職的環境對細節要求極高，對於徐若熙而言，這段在二軍的「修煉期」至關重要。能否找出除了機制外的關鍵因素並加以修正，將決定他能否從這次低潮中蛻變，重新展現台灣王牌的壓制力。