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旅日台將好手林安可今（8）日在效力於西武獅的賽事中展現球星價值！在與東北樂天金鷲僵持不下的0比0焦土戰中，林安可於6局下半挺身而出，揮出關鍵的超前二壘安打，一舉帶動球隊氣勢。目前比賽進行至7局，靠著林安可的關鍵安打西武獅已取得3比0領先。本場比賽前5局雙方投手群表現優異，打線皆未能越雷池一步。關鍵的6局下半，西武獅攻勢再起，在得點圈有人的得分契機下，林安可頂住壓力，精準鎖定失投球橫掃出中長距離的二壘安打，送回壘上隊友打破鴨蛋，幫助球隊取得2比0的領先優勢。林安可今日擔任先發第五棒鎮守左外野，總計，雖然僅有一支安打，但卻是價值連城的。在完成超前任務後，教練團隨即換上代跑將其替換下場休息，林安可也圓滿完成今日的進攻任務。受林安可這支破冰安打激勵，西武獅後續再添1分保險分，比賽進入7局時暫時以3比0領先。若西武投手群能持續穩住陣腳，林安可這支致勝的二壘安打將極大機率成為本場比賽的勝利打點。近期林安可在日職賽場逐漸找回長打手感，對於目前排名洋聯第三的西武獅而言，這門「台灣重砲」的及時甦醒無疑是一劑強心針。