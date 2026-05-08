中華職棒富邦悍將今（8）日在新莊主場迎戰味全龍，開局就出現「燒腦」的判決，郭天信敲安上壘後，劉俊緯擊出中外野飛球，孔念恩驚險將球接入手套，卻被二壘審判定Safe（落地），但悍將仍將球傳回一壘製造雙殺，並提出電視輔助判決，後改判為接球出局，郭天信則是回到一壘而非雙殺。根據中職棒球規則補述4.14「更判後給壘之規定」，外野飛球Safe更判Out後，「誤判後續比賽行為無效，除宣判擊跑員出局外，跑壘員返回原壘或可能到達之壘給予。」
孔念恩滑接美技被判Safe 改判後郭天信卻沒被雙殺
龍隊開路先鋒郭天信從魔力藍手中敲出安打，第2棒劉俊緯鎖定第1球攻擊，敲出中外野飛球，中外野手孔念恩選擇用滑接的方式驚險將球接近手套，不過二壘審林金達先生判定為Safe（落地），一壘跑者郭天信衝上二壘，龍隊攻佔一、二壘。
雖然二壘審判定Safe，悍將仍將球回傳一壘，並提出電視輔助判決，最終改判為Out（出局），而主審陳均瑋召集場上3位壘審，經過短暫討論，判定郭天信回到一壘，而非雙殺，悍將總教練後藤光尊也走出休息室，向主審了解狀況。最終後藤接受主審解釋，但主審卻未向紀錄組、現場球迷解釋，此判決也讓眾人一頭霧水。
中職規則補述明確規定 誤判後比賽行為無效
中職賽務部表示，此次判定郭天信回壘是依據中職棒球規則補述4.14「更判後給壘之規定」，規則明確寫出，「壘上有跑壘員時，擊出之飛球是否確實接捕，裁判員宣告後無論比賽繼續或中止，攻守總教練提出質疑或挑戰，經裁判員協商或輔助判決更判時，依下列狀況為給壘之依據。」
其中「外野飛球Safe更判Out」規則指出，「誤判後續比賽行為無效，排除裁判員誤判導致攻守雙方失序不利因素公平適當處理，除宣判擊跑員出局外，跑壘員返回原壘或可能到達之壘給予。」因此郭天信最終回到一壘，而非判定為雙殺。
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龍隊開路先鋒郭天信從魔力藍手中敲出安打，第2棒劉俊緯鎖定第1球攻擊，敲出中外野飛球，中外野手孔念恩選擇用滑接的方式驚險將球接近手套，不過二壘審林金達先生判定為Safe（落地），一壘跑者郭天信衝上二壘，龍隊攻佔一、二壘。
雖然二壘審判定Safe，悍將仍將球回傳一壘，並提出電視輔助判決，最終改判為Out（出局），而主審陳均瑋召集場上3位壘審，經過短暫討論，判定郭天信回到一壘，而非雙殺，悍將總教練後藤光尊也走出休息室，向主審了解狀況。最終後藤接受主審解釋，但主審卻未向紀錄組、現場球迷解釋，此判決也讓眾人一頭霧水。
中職規則補述明確規定 誤判後比賽行為無效
中職賽務部表示，此次判定郭天信回壘是依據中職棒球規則補述4.14「更判後給壘之規定」，規則明確寫出，「壘上有跑壘員時，擊出之飛球是否確實接捕，裁判員宣告後無論比賽繼續或中止，攻守總教練提出質疑或挑戰，經裁判員協商或輔助判決更判時，依下列狀況為給壘之依據。」
其中「外野飛球Safe更判Out」規則指出，「誤判後續比賽行為無效，排除裁判員誤判導致攻守雙方失序不利因素公平適當處理，除宣判擊跑員出局外，跑壘員返回原壘或可能到達之壘給予。」因此郭天信最終回到一壘，而非判定為雙殺。