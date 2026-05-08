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▲台鋼雄鷹宋柏翰2024年選秀第3輪入隊，今日從中信兄弟洋投勝騎士手中敲出生涯首安，就是一支全壘打。（圖／台鋼雄鷹提供,2026.5.8）

中華職棒中信兄弟今（8）日在大本營洲際球場迎戰台鋼雄鷹，此役兄弟推出賽前防禦率僅1.06的洋投勝騎士（Mario Sanchez）先發，不過勝騎士此役遭到雄鷹打線毒打，前5局就失掉6分，中斷連續18局無失分的紀錄。此外雄鷹20歲新秀宋柏翰4局上從勝騎士手中敲出生涯首轟，亦是他生涯首安，成為中職史上第45人「生涯首安即首轟」，更是雄鷹隊史第1人。兄弟此役回到主場洲際球場，推出洋投勝騎士先發，賽前勝騎士保有本季中職最長的的連續18局無失分的紀錄，不過此役遭到雄鷹打線狙擊，開局就因陳文杰的二壘安打與紀慶然的高飛犧牲打失掉1分，中斷連續無失分紀錄。3局上勝騎士又因觸身球加上陳文杰、紀慶然的安打以及吳念庭的高飛犧牲打失掉3分。4局上勝騎士一出局後被王博玄敲安，隨後新秀宋柏翰敲出右外野2分砲，助雄鷹擴大領先成6：0。勝騎士此字前5局失掉6分，繼2024年9月26日、相隔589天再度失超過6分。20歲的宋柏翰這發2分砲不僅是生涯首轟，更是他職棒生涯首安，成為中職史上第45人，本土第19人，前一次是去年10月6日，統一獅陳維祥從樂天桃猿陳柏豪手中敲出全壘打。宋柏翰是樂天桃猿捕手宋嘉翔的弟弟，2024年選秀第3輪入隊，去年一軍出賽3場、6打數無安打，本季在二軍出賽46打數敲出14安，打擊率3成04。