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伴侶：布魯娜·比安卡迪（Bruna Biancardi）

配偶：凡雅·波斯尼奇（Vanja Bosnić）

伴侶：伊絲特·伊克斯波席多（Ester Expósito）

配偶：喬治娜·羅德里格斯（Georgina Rodriguez）

配偶：安東尼拉·羅庫佐（Antonella Roccuzzo）

2026年世界盃足球賽即將開踢，球迷們傳奇球星們即將在場上較量，場外的感情生活也是球迷津津樂道的焦點。從梅西與羅庫佐那段橫跨海洋、相守20年的青梅竹馬純愛，到C羅與「傳奇櫃姐」喬治娜灰姑娘般的浪漫邂逅，甚至是姆巴佩疑與西班牙女星交往的最新緋聞，這些巨星旁的另一半不僅是他們的靈魂伴侶，更是最強後盾！《NOWnews》特別整理五大足壇球星的感情現況，帶您一窺球王們複雜又浪漫的感情狀態。內馬爾以「森巴」風格聞名球界，但他的情史也豐富到聞名足球界，不僅曾經在11年內換了20個女友，其中愛情長跑6年的巴西演員布魯娜（Bruna Marquezine），卻未能走到最後。後來內馬爾與同樣名為「Bruna」的巴西模特兒布魯娜交往。特別的是，布魯娜是梅西妻子的好友，兩人也在2023年迎來新生命，不過他們的感情跌跌撞撞，據說歷經多次分手，外界也曾傳出兩人保持開放的戀愛關係。不過布魯娜今年上月再次破除謠言，大方曬出與內馬爾以及女兒們的合照，看來關係依舊甜蜜。「魔笛」盧卡在2018年世足賽擔任克羅埃西亞隊長，並踢進決賽最後收穫銀牌，不過私下感情狀態相當低調。據悉，他的另一半凡雅比莫德里奇大3歲，於2007年相識，當時凡雅在馬米奇體育經紀公司（Mamic Sports Agency）工作，該公司負責當時效力於薩格勒布迪納摩的莫德里奇的經紀業務，兩人以球員與經紀人的關係擦出愛火。凡雅自小就喜歡各類體育比賽，沒想到真的和運動員共組家庭。不過他沒有公開的社群帳號，兩人於2010年5月在薩格勒布舉行了私人婚禮，育有三個孩子。姆巴佩在上屆世足賽一戰成名，同年與大自己9歲的模特兒伊尼斯（Inès Rau）約會，兩人被拍到在遊艇上約會，姆巴佩甚至對其使出公主抱，氣氛相當甜蜜。當時媒體大肆渲染伊尼斯是跨性別者，不過伊尼斯早在14歲就以女性的身分生活，16歲接受變性手術。不過，現年29歲的姆巴佩疑似有新歡，今年被揭露與26歲的西班牙女演員伊絲特（Ester Expósito）約會，伊絲特曾出演NETFLIX影集《菁英殺機》，累積不少影視作品。日前兩人被拍到手牽手在義大利約會，姆巴佩甚至浪漫送花、護送伊絲特上車。「我們都是一見鍾情！」和情場浪子C羅穩定交往超過10年的喬治娜，原本在精品店擔任時薪店員，兩人在一場精品VIP活動中相遇，瞬間激起火花，宛如好萊塢電影的夢幻情節。喬治娜與C羅從2016年攜手至今，交往隔年就懷上龍鳳胎，雖兩人經歷喪子之痛，但喬治娜在2025年8月正式接受C羅求婚。喬治娜與C羅交往後，也逐漸出現在公眾視野，他甚至在近期參加2026年Met Gala，一襲白色禮服搭配面紗，驚艷全場。梅西與妻子羅庫佐的故事，被公認為最完美的純愛劇本！兩人的緣分始於兒時，羅庫佐是梅西好友的表妹。即便梅西13歲遠赴西班牙巴塞隆納追夢，跨越海洋的距離並未沖淡這份情感，梅西與羅庫佐依然保持聯繫。兩人在2009年正式公開戀情，並於2017年回到家鄉羅薩里奧舉行盛大的「世紀婚禮」，將朋友間的愛意昇華為家庭，攜手一輩子。梅西與羅庫佐育有三個兒子，2022年卡達世界盃當梅西率領阿根廷奪冠時，羅庫佐帶著孩子們衝下場擁抱梅西，讓球迷們相當感動。