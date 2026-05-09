隨著大谷翔平、山本由伸以及即將入團的佐佐木朗希相繼齊聚洛杉磯，道奇隊似乎已成為日籍球員的「夢幻殿堂」。近日，美國媒體《Dodgers Way》再度拋出震撼彈，點名目前在日職（NPB）表現近乎神級的阪神虎30歲左投高橋遙人（Haruto Takahashi），是道奇隊總管弗里德曼（Andrew Friedman）可以嘗試去追逐的好手，目標打造史無前例的日籍先發4本柱。
開幕至今4場完封 高橋遙人防禦率0.21震撼美媒
今季日職賽場上最耀眼的明星莫過於阪神左投高橋遙人。他在3月28日的開幕戰即對巨人投出完封勝，隨後在5月6日對陣中日龍時再度完封，達成個人連續三場完封紀錄，這是球隊繼傳奇名將巴基（Gene Bacque）後，睽違60年的驚人成就。
截至目前，高橋遙人本季出賽5場，其中竟有4場是完封勝，目前防禦率僅有不可思議的0.21。美媒《Dodgers Way》於當地時間5月7日撰文指出，這位不斷挑戰極限的左投已成為美國球界關注的最新焦點，並以「讓道奇粉絲垂涎三尺」來形容他在場上的統治力。
動過多次手術 美媒：仍有挑戰大聯盟可能性
報導指出，高橋遙人過去曾飽受多次手術困擾，但如今他展現出心、技、體完全平衡的巔峰狀態。雖然道奇隊對亞洲選手的球探評估相當精準，且針對高橋過去的傷病紀錄仍持謹慎態度，但文章認為，既然前輩菅野智之能在35歲時挑戰大聯盟（金鶯隊），高橋遙人轉戰MLB的可能性絕對無法被完全否定。
目前道奇隊陣中已有大谷翔平、山本由伸與佐佐木朗希。若能再網羅這位具備壓倒性球威的阪神左投，道奇隊將擁有一套完全由日本頂尖強投組成的「日籍4本柱」先發輪值。
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今季日職賽場上最耀眼的明星莫過於阪神左投高橋遙人。他在3月28日的開幕戰即對巨人投出完封勝，隨後在5月6日對陣中日龍時再度完封，達成個人連續三場完封紀錄，這是球隊繼傳奇名將巴基（Gene Bacque）後，睽違60年的驚人成就。
截至目前，高橋遙人本季出賽5場，其中竟有4場是完封勝，目前防禦率僅有不可思議的0.21。美媒《Dodgers Way》於當地時間5月7日撰文指出，這位不斷挑戰極限的左投已成為美國球界關注的最新焦點，並以「讓道奇粉絲垂涎三尺」來形容他在場上的統治力。
動過多次手術 美媒：仍有挑戰大聯盟可能性
報導指出，高橋遙人過去曾飽受多次手術困擾，但如今他展現出心、技、體完全平衡的巔峰狀態。雖然道奇隊對亞洲選手的球探評估相當精準，且針對高橋過去的傷病紀錄仍持謹慎態度，但文章認為，既然前輩菅野智之能在35歲時挑戰大聯盟（金鶯隊），高橋遙人轉戰MLB的可能性絕對無法被完全否定。
目前道奇隊陣中已有大谷翔平、山本由伸與佐佐木朗希。若能再網羅這位具備壓倒性球威的阪神左投，道奇隊將擁有一套完全由日本頂尖強投組成的「日籍4本柱」先發輪值。