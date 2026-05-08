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中華職棒味全龍今（8）日作客新莊球場，交手富邦悍將，8局下卻發生爭議判決，孔念恩擺出短棒、突襲短打，三壘手劉基鴻接到球後快傳一壘，卻不慎砸到孔念恩的頭，龍隊認為孔念恩的跑壘有「妨礙守備」，而提出挑戰，最後裁判維持原判，並告知總教練葉君璋理由是「球傳歪」，葉總賽後受訪時相當激動，直言無法接受裁判的解釋，「他（孔念恩）跑那樣，然後說傳歪了，傳到很歪的地方就不會打到人嘛！這球就是直接打到頭殼，就表示傳得很準，才會打到頭啦！」8局下孔念恩是首位上場的打者，面對龍隊後援投手陳冠偉，孔念恩擺出突襲短打，三壘手劉基鴻接到球後立刻傳一壘，但卻直接砸到孔念恩的頭上，孔念恩當下雙手抱頭，經過短暫治療，孔念恩留在場上，不過龍隊針對「跑向一壘妨礙守備」提出電視輔助判決，最後裁判維持原判，判定孔念恩安全上壘。賽後聯盟表示，判定的依據是劉基鴻「球傳歪」，龍隊總教練葉君璋賽後直言，已經注意孔念恩的跑壘很久，「他不管在一壘還是在（其他壘位）都有這個習慣。就是會故意跑到草皮裡面，去影響守備員，這個其實我之前問過裁判，『他這樣子跑，可以嗎？』裁判說，他手只要不舉起來就沒關係。」葉總表示，關於孔念恩這個Play，不管怎麼樣都可以接受，「只是我的意思是說，那到底這個規則還存不存在？那他（裁判）講說是傳歪了，那這就更好笑了。」葉總反問記者，為什麼「球傳歪」會很好笑，「他（裁判）說傳歪了，傳歪了怎麼會打到頭？這個是我沒有辦法理解欸，懂我意思嗎？他（孔念恩）跑那樣，然後說傳歪了，傳到很歪的地方就不會打到人嘛！這球就是直接打到頭殼，就表示傳得很準，才會打到頭啦！」「他想要踩壘包，又打到頭，怎麼會是傳歪了？都打到往一壘跑者的頭了，怎麼會是傳歪掉？傳準才去打到頭啊！他講這件事情我是（無法接受）……」葉總話講得直接，「你（裁判）不要故意為了想判這樣，找傳歪當理由，這就不是理由。如果你說這沒有影響出局與否，我可能還可以接受，你說傳歪打到頭，這不就是打自己的臉，就是傳往壘包上才會打到頭，哪裡才叫做沒有歪。」葉總直言，其實在宣判的那一瞬間，他心裡就覺得裁判會判定Safe，「我只是不曉得他要找什麼理由跟我說，這真的很奇怪，我可以拿幾個影片，他（孔念恩）這樣跑真的沒有問題嗎？這個選手有這個習慣，已經幾次了吧！」葉總強調自己沒有生氣，「我在講這個的時候比較激動，沒有說不爽。這根本就不用規則了，照理講裁判應該早就要直接喊了。他就跑在裡面，再來他還是左打！如果你跟我講他是右打，我還能接受右打打完在線裡面就是直跑，他還左打，為什麼會跑在線裡面？左打打完就在線外，為什麽要跑進來？」