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丹佛金塊隊在季後賽失利後，今年夏天正面臨極其艱難的續約與補強抉擇。然而，金塊隊史傳奇球星兼教練艾索（Dan Issel）近日在播客節目《Run it Back》中大膽直言，他對球隊的未來並不樂觀，更重砲抨擊金塊老闆克倫克（Stan Kroenke）過於節儉，恐怕不會為了奪冠持續砸錢，這讓金塊陷入「想補強卻沒錢、想留人卻無力」的困境。作為金塊隊史具代表性的人物，艾索對球隊目前的財務感到擔憂。他表示：「克倫克是我見過最節儉的億萬富翁，簡直就是職業運動界的巴菲特。我不認為他會願意為球隊投入更多資金，甚至不會考慮買斷還有長約在身的教練。」艾索分析，金塊目前的交易籌碼有限。即便穆雷（Jamal Murray）在對陣灰狼的系列賽表現掙扎，但他仍是隊中除了約基奇（Nikola Jokic）外最有價值的球員，交易他的風險極高。而在克倫克節儉的經營風格下，金塊要在自由市場發動大型交易，難度堪比登天。除了薪資空間緊縮，金塊今年夏天最大的危機在於如何留住防守悍將沃森（Peyton Watson）。由於沃森本季表現出色，已引起布魯克林籃網、芝加哥公牛及洛杉磯湖人的高度關注，這三支球隊都有充足的薪資空間開出天價合約誘使他加盟。儘管有報導指出金塊試圖透過交易清出空間來續留沃森，但艾索認為這非常困難。若金塊無法順利送走強森（Cameron Johnson）或布勞恩（Christian Braun），這名潛力無限的新星恐將轉身披上紫金戰袍或籃網球衣。雖然約基奇已明確表態想在丹佛終老，不會像「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）那樣向球隊施壓，但他自己也在賽季結束後坦言目前的陣容深度「不足以爭冠」。金塊正處於十字路口，若不送走合作多年的功勳老臣穆雷，就必須寄望角色球員能換回驚喜。但在老闆克倫克不願繳納高額豪華稅的前提下，金塊這支曾經的冠軍之師，正面臨核心陣容分崩離析的空前考驗。