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2026年世界桌球團體錦標賽男團8強賽於倫敦開打，今（8）日上演備受矚目的「中韓大戰」。尋求衛冕的中國男團，今天由世界球王王楚欽出戰第一點，與韓國小將吳晙誠鏖戰五局勝出。後續中國林詩棟與中生代名將梁靖崑都以直落三取得勝利，分別拍落南韓一哥張禹珍、2019年世錦賽銅牌安宰賢。最終中國以總點數3：0完封韓國，搶下4強門票，下一戰將和巴西或法國的勝方爭奪決賽門票。第一點由世界第一的王楚欽對戰韓國19歲新星吳晙誠。吳晙誠目前世界排名30名，原本外界預期王楚欽將展現球王壓制力，而他在第二局確實打出11：1的懸殊比分，不料隨後吳晙誠展開瘋狂反撲，連追兩局將比賽逼入決勝第五局。關鍵時刻，王楚欽穩住心態再次拉開分差，最終以比分11：9, 11：1, 8：11, 7：11, 11：7驚險拿下首點，為中國隊守住關鍵一勝。第二點由近期狀態火燙的林詩棟出戰，交手韓國名將張禹珍。林詩棟此役展現出極高的進攻效率，首局僅讓對手拿到3分；雖然張禹珍在第二局回穩，兩人比分膠著，不過林詩棟在關鍵分的處理更勝一籌，以13：11搶下第二局，氣勢大振的他最終以直落三輕取對手，幫助中國隊取得2：0聽牌優勢。第三點由梁靖崑對陣2019年世錦賽銅牌安宰賢。在此次世桌賽表現掙扎的梁靖崑，在前兩局憑藉著厚實的相持球實力輕鬆取下。不過第三局安宰賢放手一搏，雙方來回對峙激烈，一路激戰至13：13，梁靖崑在壓力之下兩次強攻得手，最後安宰賢氣力放盡，回球沒有留在檯面上， 讓梁靖崑以15：13鎖定勝局「關門」，帶領中國男團順利挺進4強賽。據悉，現年29歲的梁靖崑今年是最後一次參加國家隊，也是他最後一次參加世界桌球錦標賽的中國團體項目，他在2022年、2024年都代表中國男團搶下最後勝利，順利摘金。如今中國順利挺進4強，將交手法國或巴西的勝方。