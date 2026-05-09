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效力洛杉磯道奇隊的「令和怪物」佐佐木朗希，在經歷了傷病與角色轉換的起伏後，本賽季重返先發輪值後至今表現低迷，多項數據指標慘不忍睹。隨著賽揚左投史內爾（Blake Snell）即將傷癒歸隊，美媒《紐約郵報》直接點名，認為道奇應該將佐佐木朗希下放小聯盟進行調整。現年26歲的佐佐木朗希，今年賽季前為了展現留在大聯盟的決心，甚至沒有參加世界棒球經典賽（WBC），專心跟著球隊訓練並進行「第三種變化球」的磨練，希望能在今年開季站穩大聯盟先發輪值。然而，開季後的現實卻相當殘酷。根據數據統計，佐佐木本季6場先發共投28.2局，防禦率高達5.97，WHIP（每局被上壘率）是慘澹的1.67，被攻擊者整體進攻數據（被OPS）高達.940。更關鍵的是，在衡量投手壓制能力的指標「wOBA」中，佐佐木的數據為.411，名列大聯盟倒數第6名。這顯示出他過去引以為傲的火球與指叉球，如今已無法有效阻止大聯盟打者上壘。對於佐佐木朗西開季的慘況，《紐約郵報》直言不諱認為：「道奇必須將佐佐木下放小聯盟。為了球隊、也為了佐佐木本人好，道奇應該做正確的事。」道奇目前的輪值競爭非常激烈，除了山本由伸、大谷翔平，年輕小將羅布萊斯基（Justin Wrobleski）近5場先發防禦率僅，表現近乎神蹟。加上傷兵名單中的頂級左投史內爾（Blake Snell）預計近期回歸，道奇勢必面臨輪值大洗牌。面對外界排山倒海的負面聲音，佐佐木朗希日前在受訪時展現出冷靜的一面，他說：「我必須專注在自己的投球上。既然有人要歸隊，理所當然就會有人必須離開輪值。」佐佐木勢必擁有出眾的潛力，但開季至今的表現顯然無法說服道奇球團甚至媒體、球迷繼續讓他在大聯盟邊投邊練。在爭冠壓力巨大的洛杉磯，這名曾經震撼世界的日本天才，恐怕得先回到小聯盟找回昔日的投球威力。