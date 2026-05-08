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▲《NOWnews今日新聞》特約專欄作家王翊亘。（圖／NOWnews製圖）

中華職棒富邦悍將與味全龍賽事今（8）日出現爭議跑壘判決，孔念恩在8局下擺出短棒，在接近一壘時，被三壘手劉基鴻的傳球擊中頭部，龍隊針對「妨礙守備」提出挑戰，最終維持原判Safe。球評王翊亘賽後表示是正確判決，此案例「守備傳球路徑」與「跑壘路徑」沒有高度重疊，「劉基鴻的傳球失敗，是傳球有些許誤差，導致朱育賢需要向內跨進孔念恩的跑壘路徑，若能傳到原本朱育賢站的位置，孔念恩的跑壘因為沒有與傳球路徑重疊，就能完成守備。」此役8局下，孔念恩使用突襲短打，點向龍隊三壘防區，龍隊三壘手劉基鴻接到球後快傳一壘，卻直接砸到孔念恩頭部。在孔念恩治療過程中，龍隊同一時間提出「妨礙守備」挑戰，最終經過電視輔助判決，維持原判Safe。球評王翊亘指出，妨礙守備的定義應該是指跑壘導致「正常」的守備無法完成，「單看打到跑壘員身上，或是是否跑在線內與否，並不是唯一的判斷標準。」王翊亘認為，以孔念恩這個案例來說，「守備傳球路徑」與「跑壘路徑」沒有高度重疊，所以孔念恩的跑壘過程並沒有影響到劉基鴻的傳球，「就算孔念恩真的一度跑在草地上，也都不會阻擋到劉基鴻的傳球路徑。」王翊亘說，最終劉基鴻的傳球失敗，是傳球有些許誤差，導致朱育賢需要向內跨進孔念恩的跑壘路徑，若能傳到原本朱育賢站的位置，孔念恩的跑壘因為沒有與傳球路徑重疊，就能完成守備。王翊亘補充，「以之前看過的大聯盟案例來說這不會給妨礙守備，之前中職有類似案例，其實反而把事情弄得很複雜，這次才是正確判決。」