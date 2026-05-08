我是廣告 請繼續往下閱讀

中信兄弟今（8）日晚間於台中洲際球場迎戰台鋼雄鷹，台鋼客場靠著紀慶然單場3分打點的帶動，以及小將宋柏翰生涯首轟加持，最終以6：0完封中信兄弟。中信兄弟此役吞敗後，在27場比賽中苦吞第18敗，戰績持續墊底。台鋼雄鷹今日主砲魔缺陣鷹，但1局上就有攻勢，陳文杰率先擊出長打並靠失誤上三壘，隨後紀慶然擊出高飛犧牲打，幫台鋼先馳得點。3局上台鋼攻勢再起，陳文杰與紀慶然安打串聯，搭配吳念庭的高飛犧牲打，單局灌進3分。4局上，宋柏翰擊出2分砲，生涯首轟出爐，也幫助球隊拉開比數至6：0。紀慶然本場比賽貢獻3分打點，本季第2次獲選單場MVP。投手表現方面，台鋼左投艾速特（Eric Stout）面對兄弟展現韌性，主投5局共用109球力保不失分，僅被敲4支安打，投出7次三振。此台鋼後續動用賴智垣、陳宇宏、施子謙、王躍霖及許育銘聯手守成，成功完封兄弟打線。中信兄弟先發投手勝騎士（Mario Sanchez）今日表現不如預期，主投7局被擊出6支安打，包括宋柏翰的兩分砲，失6分中有5分為責失，防禦率上升至1.98，無奈吞下今年首場敗投。中信兄弟近期戰況低迷，此役戰敗後戰績來到8勝18敗，勝負差達負10場。目前象隊不僅在聯盟墊底，落後第一名的勝差已達8.5場，上半季剩餘33場比賽的淘汰指數僅剩25場。