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2026倫敦世界桌球團體錦標賽男團16強賽於今日點燃戰火，備受矚目的「中韓大戰」以中國男團3：0完勝收場。這場勝利不僅讓中國隊成功報了幾天前小組賽失利的一箭之仇，更延續了自1981年以來，中國隊從未在同一屆比賽兩次輸給同一個對手的神級紀錄。在首盤激戰五局勝出的王楚欽，賽後對於比賽過程進行了深刻檢討。他表示，雖然賽前困難準備做得非常充分，但在比賽中出現了走神與僥幸心理，導致第三、四局陷入糾纏。不過，他特別稱讚隊友林詩棟與梁靖崑的發揮，直言：「今天才是他們真正的水準。」王楚欽感性地提到，在輸球之後想重新擺脫陰影非常困難，但兩位隊友今日的表現讓人眼前一亮，成為球隊奪勝的決定性因素。梁靖崑則表示，今日技戰術運用得宜，關鍵時刻出手果斷不保守，希望能藉此找回最佳比賽感覺。本屆世桌賽小組賽採種子隊對決制，中國男團在小組賽階段表現起伏，曾先後負於韓國與瑞典，創下1956年以來最差的小組賽紀錄，一度令外界擔憂。然而進入淘汰賽後，中國狀態回穩，先後擊敗澳洲與羅馬尼亞，並在8強賽成功復仇韓國。隨著瑞典隊在昨日止步八強，加上今日韓國隊出局，確定本屆賽事不會有任何球隊能對中國男團達成「雙殺」。回顧歷史，自1961年問鼎以來，僅有1979年的匈牙利隊曾在同一屆比賽兩度擊敗中國男團。自1981年至今的45年間，中國男團即便偶有失手，也從未在同一賽事連敗給同一對手，展現出世界頂尖強權的深厚底蘊。中國男團在昂首闖進四強後，準決賽將迎戰法國男團與巴西男團之間的勝者。面對接下來的賽事，中國隊正逐漸擺脫小組賽的陰霾，劍指世乒賽男團12連冠目標。