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比賽地點： 灰狼主場（Target Center）





灰狼主場（Target Center） 開賽時間： 5月9日（六）上午09：30





愛德華茲的復仇： 帶傷出賽的「蟻人」能否在主場洗刷G2正負值最低的恥辱？





帶傷出賽的「蟻人」能否在主場洗刷G2正負值最低的恥辱？ 尚帕尼的延續性： 這位奇兵是曇花一現，還是會持續成為灰狼側翼的噩夢？





這位奇兵是曇花一現，還是會持續成為灰狼側翼的噩夢？ 禁區法式內戰： 戈貝爾與文班亞馬的籃板爭奪戰，誰能主宰禁區領空？





戈貝爾與文班亞馬的籃板爭奪戰，誰能主宰禁區領空？ 馬刺外線火力： 灰狼能否修正防守輪轉，阻止馬刺在三分線外的瘋狂投射？





聖安東尼奧馬刺：無重大傷兵 。





。 明尼蘇達灰狼： Anthony Edwards（膝蓋傷勢，有望出戰）、Ayo Dosunmu（小腿傷勢，有望出戰）、Donte DiVincenzo（賽季報銷）。





時間 對戰組合 (客隊 vs. 主隊) 07:00 AM 紐約尼克 vs. 費城76人 (G3) 09:30 AM 聖安東尼奧馬刺 vs. 明尼蘇達灰狼 (G3)

NBA 2026年季後賽西區準決賽進入白熱化！台灣時間5月9日，系列賽第三戰將首度移師明尼蘇達Target Center舉行。目前雙方戰成1比1平手，馬刺G2在團隊攻守皆穩定發揮的情況下。以133比95在主場大勝灰狼扳回一城。對於灰狼而言，回到明尼蘇達後能否克服G2慘敗38分的陰霾，將是守住主場優勢的關鍵。✳️灰狼在G2經歷了一場惡夢，全場不僅進攻斷層，當家球星愛德華茲（Anthony Edwards）更因傷勢受限表現低迷，正負值-33慘遭馬刺血洗。回到熟悉的主場，灰狼必須找回首輪淘汰金塊時的堅韌防守。特別是在禁區護框與籃板球的爭奪上，灰狼需要重塑防守體系，阻止馬刺再次打出多點開花的進攻高潮。馬刺隊在G2展現了極致的團隊籃球，不僅文班亞馬持續穩定發揮，側翼奇兵尚帕尼（Julian Champagnie）單節三分4投全中的表現更是擊潰灰狼的關鍵之一。馬刺目前士氣正旺，全隊利用快節奏與高效率的分享球撕裂灰狼防線，不僅外線火力凶猛，禁區得分更是比灰狼多了足足22分。G3客場作戰，馬刺將試圖延續G2的進攻火熱手感，爭取在系列賽率先聽牌。✳️灰狼目前面臨「心理與生理」的雙重考驗。G2慘敗38分對球隊士氣打擊巨大，且陣中主力傷痕累累。好消息是，隨著賽程推進與主場球迷的加持，灰狼有望找回比賽節奏。特別是愛德華茲等主力在G2陷入大比分落後時依舊可以談笑風生，可見心態是非常健全。若是G3灰狼進攻停滯問題可以解決，那這場比賽將有機會讓灰狼重新掌控系列賽的主動權。馬刺隊展現了「以逸待勞」後的強大體能，即便在客場也能維持穩定的戰術執行力。G2的大勝證明了馬刺擁有極深的輪替深度，當對手將防守重心放在文班亞馬身上時，其餘射手群能迅速給予回應。馬刺目前的優勢在於自信心，只要能維持G2的防守強度，限制灰狼的二次進攻機會，馬刺極有可能在客場反客為主。✳️在愛德華茲帶傷作戰、狀態未明的情況下，戈貝爾成為灰狼在G3的關鍵因子。他不僅要在禁區內對抗文班亞馬，更要展現年度最佳防守球員的價值，守護籃板並瓦解馬刺的切入體系。他在G2僅得5分，正負值更是來到-23，種種不堪的表現勢必轉化為G3鎮守禁區的動力，他的護框效率將直接影響灰狼能否止跌回升。尚帕尼已成為馬刺本次系列賽最大的驚喜！他在系列賽前兩戰繳出場均14.5分的高效表現，特別是第三節的「一攻一守」五分打徹底改寫比賽走向。尚帕尼的威脅在於其精準的45度角三分球與優異的側翼協防能力，他已成為馬刺體系中最完美的3D拼圖。若G3尚帕尼能持續維持外線準星，將為文班亞馬創造更多單打空間。✳️✳️✳️2025-2026年的NBA可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass等直播平台。🟡線上收看：