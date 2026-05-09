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▲雷納德（Kawhi Leonard）換取傑倫布朗將是一次地震級的交易。（圖／取自波士頓塞爾提克X）

▲雖然布朗的才華無庸置疑，但聯盟高層擔心他是否能與文班亞馬（Victor Wembanyama）等年輕球員和諧共處。（圖／美聯社／達志影像）

NBA自由市場的風暴提前在波士頓引爆！儘管波士頓塞爾提克在核心球星塔圖姆（Jayson Tatum）缺陣的情況下，由傑倫布朗（Jaylen Brown）帶頭打出例行賽56勝的東區龍頭戰績，但在季後賽首輪遭逆轉淘汰後，布朗賽後的發言讓外界對於他的未來去向感到好奇。根據美媒報導，雖然布朗公開表達想留在波士頓，但他在當家老大的角色中展現MVP等級身價後，是否甘於重回二號球員位置已存疑。加上其合約剩餘3年1.82億美元且具備續約資格，這被視為交易價值最高的「黃金時期」。《Heavy Sports》近期針對30支球隊進行分析，點名了5支最有機會接手這位全明星前鋒的球隊。在所有潛在交易組合中，洛杉磯快艇隊的方案最引人注目。《Heavy Sports》詢問了一支西區球隊的聯盟高層分析，若塞爾提克能接受球隊出現更多「戲劇性」與傷病風險，以雷納德（Kawhi Leonard）換取傑倫布朗將是一次地震級的交易。然而，雷納德的健康狀況與團隊適應性，將是波士頓管理層最大的考量點。除了快艇外，其餘四支具備足夠資產與動機的球隊包括：密爾瓦基公鹿：兩隊直接互換核心。然而，高管質疑波士頓是否願意將球隊未來賭在比布朗大2歲、且傷病史不斷的安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）身上。丹佛金塊：西區高管認為布朗的拚勁能為金塊注入活力。在此方案中，波士頓將換回穆雷（Jamal Murray），他被視為能更完美契合綠軍體系的純正控衛。聖安東尼奧馬刺：以福克斯（De'Aaron Fox）交換布朗的選項被提及。雖然布朗的才華無庸置疑，但聯盟高層擔心他是否能與文班亞馬（Victor Wembanyama）等年輕球員和諧共處。克里夫蘭騎士：騎士陣中擁有米切爾（Donovan Mitchell）、莫布里（Evan Mobley）等誘人籌碼。但由於這些球星身價不菲，預計騎士必須大動作清空陣容才有空間達成交易。有趣的是，美媒也羅列了許多「不可能」的選項。儘管華盛頓巫師傳出可能送出安東尼戴維斯（Anthony Davis），或湖人想用里夫斯（Austin Reaves）加上選秀權，但皆被認為難以打動綠軍。至於費城76人，由於兩隊世仇關係，高管直言：「如果這筆交易發生，波士頓街頭大概會發生暴動。」