洛杉磯湖人隊在西區準決賽第二戰以107：125慘敗給奧克拉荷馬雷霆，系列賽陷入0:2落後。賽後，湖人隊上下對裁判的吹罰尺度表示極度挫折，然而NBA傳奇球星諾威斯基（Dirk Nowitzki）在談到此事時，卻忍不住對湖人隊小酸了一番。

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諾威斯基：湖人通常是罰球大戰的贏家

針對湖人主帥瑞迪克（JJ Redick）對裁判判罰的抱怨，諾威斯基帶著微笑表示：「湖人通常才是那支總能在罰球大戰中勝出的球隊，所以現在這種情況對他們來說可能有點新鮮。」

儘管語帶戲謔，這位前達拉斯獨行俠超級巨星也給出了實質建議。他認為湖人不應糾結於此，「他們確實常被對手痛擊，但這就是季後賽的一部分，你需要去跟裁判溝通，並為下一場比賽做好卡位與準備。」

瑞迪克砲轟裁判：雷霆球員每回合都在犯規

湖人主帥瑞迪克在週四賽後的言論顯得相當火爆。他諷刺地表示雷霆隊是「不犯規卻最具破壞力的球隊」，並直接點名對手動作過大，「他們有幾名球員幾乎每個回合都在犯規。SGA（亞歷山大）切入時只要一點輕微接觸就能換到哨音，但我們的人在傳球給海斯（Jaxson Hayes）時被對手痛扁，杰林威廉斯（Jalen Williams）甚至雙手抓著球衣卻沒響哨。」

瑞迪克強調，雷霆已經是非常強勁的對手，裁判必須公正地吹判那些確實存在的犯規。

數據看真相　罰球落差其實並不大

雖然瑞迪克強烈抗議判罰尺度不一，但從數據上來看，雷霆在第二戰的罰球次數僅比湖人多出5次。然而，瑞迪克的核心訴求在於「漏吹」以及雙方吹罰標準的對等性。

目前湖人已帶著兩敗的劣勢回到洛杉磯，對他們而言，當務之急是將注意力轉向第三戰，試圖在主場止跌回升。

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黃建霖編輯記者

畢業於中國文化大學，曾在聯合報系經濟日報工作過一年，主跑地方產經線，累積新聞採訪、撰寫實務經驗。

之後於2016年加入《NOWNEWS今日新聞》，至今擔任體育記者採訪工作已有9年，專注於各式體育報導，曾實地...