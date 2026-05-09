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中華職棒富邦悍將昨（8）日以2：1險勝味全龍，不過前役悍將外野手孔念恩在攻守兩端都碰上「燒腦」的Play，其中在8局下的跑壘爭議受到關注，孔念恩突襲短打，靠近一壘時被三壘手劉基鴻的傳球擊中頭部，龍隊提出「妨礙守備」挑戰，最終維持原判Safe，悍將總教練後藤光尊賽後表示，之後會再提醒選手注意跑壘的狀況。1局上龍隊無人出局攻佔一壘，第2棒劉俊緯敲出中外野飛球，中外野手孔念恩選擇用滑接的方式將球接進手套，不過二壘審判定為Safe（球落地），一壘跑者郭天信衝上二壘，龍隊攻佔一、二壘。雖然二壘審判定Safe，悍將仍將球回傳一壘，並提出電視輔助判決，最終改判為Out（飛球出局），而主審召集場上3位壘審，經過討論，判定郭天信回到一壘，而非雙殺。悍將總教練後藤光尊立即向主審了解狀況，最後接受主審解釋，根據中職棒球規則補述4.14「更判後給壘之規定」，外野飛球Safe更判Out後，「誤判後續比賽行為無效，除宣判擊跑員出局外，跑壘員返回原壘或可能到達之壘給予。」後藤賽後表示，這是他第1次遇到這種Play，「不過裁判當時也有清楚向我說明情況與規則內容，所以我接受這個判決。」8局下孔念恩站上打擊區，突襲短打搶攻一壘，在接近一壘時，被三壘手劉基鴻的傳球擊中頭部，龍隊針對「妨礙守備」提出挑戰，最終維持原判Safe。後藤表示，孔念恩頭部經過確認，目前沒什麼問題，談到子弟兵此次跑壘，後藤說，「基本上規則都很明確，我們從春訓開始，也一直都有針對三呎線去做訓練。」不過後藤也說，實戰中跑者在搶最後一步時，多少會往壘包靠近而偏移，「這點之後會再提醒選手注意。」