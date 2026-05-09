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洛杉磯快艇隊後衛波格丹·波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）近日在社群媒體上針對籃球賽場盛行的「假摔（Flopping）」文化重砲發言，建議聯盟應採取更嚴厲的懲罰措施，甚至主張引進足球賽場的「紅牌」制度，將欺騙裁判的球員直接驅逐出場。隨著近年來重播檢視與裁判審核機制增加，假摔議題再度成為籃球圈的討論焦點。波格丹諾維奇透過個人X帳號（原Twitter）表達強烈立場：「我認為籃球賽場是時候引進紅牌了。」他進一步說明其構想，若球員為了獲取比賽優勢而進行假摔，該回合應立即進入影像檢視；一旦確認球員刻意欺騙裁判，應「立刻出示紅牌驅逐」，以此杜絕歪風。這項提議若成真，將為NBA帶來如同驅逐出場般的極嚴厲罰則。現年33歲的波格丹諾維奇在NBA生涯中一直扮演穩定的得分後衛角色。本賽季他代表快艇隊出賽23場，平均上場19.65分鐘，繳出7.43分、2.57籃板及2.22助攻的成績，投籃命中率為44.63%（另計為38.8%），三分球命中率則為34.7%。回顧波格丹諾維奇526場的職業生涯，他場均貢獻14.0分、3.3籃板與3.2助攻，並擁有43.6%的投籃命中率及38.1%的優質外線準星。隨著頂級射手公開對現行規則表示不滿，聯盟是否會在未來的勞資談判或規則修訂中針對「假摔」採取進一步行動，已引發球迷與專家的高度關注。