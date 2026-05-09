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丹佛金塊在今年季後賽首輪遭到明尼蘇達灰狼隊淘汰，讓各界跌破眼鏡。面對提前出局的淒慘事實，金塊球團對休賽季的交易已經有了盤算。金塊老闆克倫克（Josh Kroenke）近日受訪時大方承認，休賽季將會有大動作，更直言除了當家球星約基奇（Nikola Jokic）之外，所有球員的交易都在考慮範圍內。金塊本賽季原本被看好有望再次挑戰冠軍，但關鍵時刻卻受到傷病重創。防守悍將沃森（Peyton Watson）在賽季末段缺陣，主力前鋒高登（Aaron Gordon）也在首輪因傷打打停停，導致金塊在防守端無法限制灰狼雙塔，進攻端也陷入低迷。對於休賽季的補強計畫，克倫克受訪時表示：「除了交易約基奇之外，我們所有的選項都會擺在檯面上。我們當然有考慮過原班人馬再次挑戰，但目前必須重新評估一切可能。」儘管球隊首輪出局，但外界普遍認為總教練阿德爾曼（David Adelman）暫時沒有帥位危機，畢竟這是他執掌兵符的第一個完整賽季，且他與約基奇關係深厚。此外，本季入選全明星的穆雷（Jamal Murray），雖然發揮不如預期，但考量到他身上還有超過1.6億美元的長約直到2029年，被出清的可能性相對較低。根據《ClutchPoints》記者席格爾（Brett Siegel）指出，金塊若想進行有感補強，手頭籌碼有限，因此最有可能動刀的對象指向了3名綠葉球員。席格爾點名戈登（Aaron Gordon）、強森（Cameron Johnson）以及布勞恩（Christian Braun），這3名側翼與鋒線成員將是休賽季最可能被送走的球員。金塊隊過去幾年建立的體系，在今年首輪顯露疲態。為了在約基奇的巔峰期內爭取更多冠軍，金塊管理層勢必得在休賽季發動震撼交易，找回足以抗衡西區列強的防守與進攻火力和深度。