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洛杉磯湖人隊在西區準決賽面臨0：2落後的嚴峻考驗，但在關鍵的第三戰前夕，球隊迎來了令人振奮的傷病名單更新。根據湖人隊官方發布的最新傷情報告，前鋒范德比爾特（Jarred Vanderbilt）的賽前狀態已從「懷疑出戰（Doubtful）」調升為「出戰成疑（Questionable）」。范德比爾特是在對陣奧克拉荷馬雷霆的第一戰中受傷，當時他僅上場6分鐘便因右手指脫臼退出比賽。最初外界擔心這類傷勢可能導致他缺席較長時間，但湖人主帥瑞迪克（JJ Redick）於本週三將其列入「逐日觀察（Day-to-day）」名單，讓籃球界感到驚訝。隨著最新報告將其狀態升級為「出戰成疑」，顯示范德比爾特的恢復狀況正朝著正確方向迅速前進。雖然目前尚未確定是否一定上場，但湖人隊的板凳席極大機率能在週六的主場賽事中獲得這位防守大鎖的戰力挹注。湖人隊在范德比爾特缺陣的第二戰中表現掙扎，最終以107：125慘遭雷霆痛擊。這是湖人隊在本季季後賽首度陷入0：2落後的局面。考慮到NBA季後賽史上從未有球隊能在0：3落後的情況下逆轉，週六於加密貨幣網體育館（Crypto.com Arena）舉行的第三戰無疑是湖人隊的「生死戰」。目前傷病名單上除了范德比爾特外，另一位主將東契奇（Luka Doncic）也名列其中。本場關鍵對決預計於當地時間週六晚間8:30開球，范德比爾特最終是否披掛上陣，可能要等到賽前才能正式拍板。