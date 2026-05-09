我是廣告 請繼續往下閱讀

芝加哥白襪隊的日本強打「村神」村上宗隆在今（9）日主場對陣西雅圖水手隊的比賽中，首局就轟出一發左外野陽春砲，本季第15轟正式出爐。這一棒不僅讓他追平洋基隊巨砲賈吉（Aaron Judge），並列大聯盟全壘打王，更寫下大聯盟史上首見的罕見神紀錄。村上宗隆今日擔任先發第二棒一壘手，首打席面對水手隊右投漢考克（Emerson Hancock），將一顆時速約153.5公里的伸卡球精準推向左中野看台。根據數據顯示，這支全壘打擊球初速達170.9公里，飛行距離約115.8公尺。根據MLB官網記者朗斯（Sarah Langs）指出，村上宗隆已經連續8個系列賽的第一場比賽都擊出全壘打，超越1987年金鶯隊名將莫瑞（Eddie Murray），成為大聯盟史上第一位達成此項壯舉的球員。村上宗隆近期手感超燙，在最近的19場比賽中狂掃10支全壘打。若維持目前的產量，他整季全壘打數預計將達到驚人的63.9轟，有望挑戰賈吉在2022年創下的美聯單季62轟紀錄。回顧去年季後村上以2年3400萬美元合約從養樂多燕子隊轉戰白襪，當時美國球界曾質疑他無法應對大聯盟的速球。然而數據狠打臉，村上目前已多次將時速157公里以上的速球掃出牆外，甚至成為本季大聯盟唯一一位能多次將98英里以上速球擊成全壘打的球員，徹底打消外界的種種疑慮。目前村上宗隆距離大谷翔平於2018年創下的旅美首年22轟紀錄，僅剩 7 支。考慮到現在才 5 月初，村上超越大谷的紀錄幾乎只是時間問題。對於「村神」的瘋狂表現，美國球迷在社群媒體上陷入瘋狂，紛紛留言稱讚：「這男人強得不可思議」、「現在才5月就15轟，他絕對是MVP」、「大聯盟最強打者就在芝加哥」。