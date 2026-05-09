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▲鄭宗哲面對一顆90.8英里的卡特球果斷出擊，將球掃向左中外野大牆外，這是一發陽春全壘打，也是他本季的第4轟。（圖／美聯社／達志影像）

▲費爾柴德在1局上首打席，他在球數領先的情況下，鎖定一顆88.2英里的四縫線快速球，轟出左外野方向的陽春全壘打，為球隊首開紀錄。（圖／路透／達志影像）

旅美球員今（9）日在小聯盟3A賽場傳來捷報！效力於波士頓紅襪3A（Worcester Red Sox）的台灣好手鄭宗哲，以及效力於哥倫布快艇（Columbus Clippers，守護者3A）的混血好手「費仔」史都華·費爾柴德（Stuart Fairchild），今日不約而同在各自的比賽中轟出全壘打，展現強大的長打火力。在紅襪3A對陣洋基3A（Scranton/Wilkes-Barre RailRiders）的比賽中，鄭宗哲擔任先發第二壘手、第6棒。在第2局下半的首打席，鄭宗哲面對一顆90.8英里的卡特球果斷出擊，將球掃向左中外野大牆外，這是一發陽春全壘打，也是他本季的第4轟。根據數據顯示，這一擊的球速高達102.1 MPH，飛行距離長達404.0 FT。除了全壘打開張，鄭宗哲在第4局下半選到保送上壘，並靠著隊友的安打一路奔回本壘得分。雖然他在第5局遭到三振，第6局擊出一壘方向滾地球出局，但今日的開轟表現已足以讓全場驚艷。另一地由哥倫布快艇對陣愛荷華小熊（Iowa Cubs）的比賽，擔任先發中外野手、第1棒的費爾柴德同樣火力全開。在1局上首打席，他在球數領先的情況下，鎖定一顆88.2英里的四縫線快速球，轟出左外野方向的陽春全壘打，為球隊首開紀錄。這也是費爾柴德本季的第4發全壘打。身為具有大聯盟經驗的混血好手，他在3A穩定且勁爆的表現，無疑是在向球團宣告已準備好重返最高殿堂。