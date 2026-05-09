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亞特蘭大老鷹在今年季後賽首輪以系列賽2：4不敵紐約尼克，首輪就淘汰讓亞特蘭大的未來充滿變數。其中，季中透過波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）交易案加盟的前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）動向最受矚目。根據《ClutchPoints》資深記者西格爾（Brett Siegel）透露，老鷹高機率會執行其合約選項，將他視為未來的開發核心或重要的交易籌碼。現年23歲的庫明加，在被金州勇士送往老鷹後，本季繳出場均12.3分、5.3籃板、2.1助攻，投籃命中率達47.6%的成績單。雖然老鷹在首輪鎩羽而歸，但西格爾在日前的報導中指出，「老鷹幾乎沒有理由不執行庫明加下賽季2430萬美元的球隊選項」。原因在於，這將是庫明加新秀延長合約的最後一年，西格爾認為，對老鷹而言，執行選項不僅能繼續開發這位年輕前鋒的潛力，更重要的是，即便未來要走向重建或大幅補強，庫明加這張到期大約將成為2026-27賽季季中交易時，極具吸引力的籌碼。老鷹本季寫下46勝36敗、以東區第六種子殺入季後賽，但面對尼克的頹勢顯示陣容還是有不少缺陷。對於休賽季的補強戰略，西格爾分析老鷹將效仿多倫多暴龍隊的模式，在交易市場上會保持謹慎與選擇性，不會為了變動而貿然出手。針對市場上最受關注的密爾瓦基公鹿巨星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）交易傳聞，西格爾則是明確指出，老鷹並不在這場超級巨星爭奪戰的行列中。比起梭哈資產換取大牌球星，老鷹目前的管理方針更傾向於優化現有的側翼深度，並在不破壞核心結構的前提下進行小幅升級。