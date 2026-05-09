隨著波士頓塞爾提克在季後賽失利後傳出陣容變動流言，金州勇士隊被點名為應該嘗試去爭取全明星前鋒杰倫布朗（Jaylen Brown）的球隊。根據球隊隨隊媒體Tyler Watts的看法，若塞爾提克決定將布朗放入交易市場，勇士隊不僅能提供具競爭力的籌碼，更能滿足布朗渴望成為球隊「頭牌」的野心。
接班柯瑞成為新招牌 勇士具備獨特吸引力
媒體分析指出，杰倫布朗在過去一季的發言暗示其更享受獨自帶隊的時光，而非長期擔任塔圖姆（Jayson Tatum）身旁的二號角色。專欄作家泰勒·瓦茨（Tyler Watts）認為，加盟勇士對布朗而言是完美的折衷方案。
「布朗或許會尋求離開，前往一支能讓自己成為超級球星的球隊。如果他選擇金州勇士隊，最近幾年就能實現此願望。柯瑞（Stephen Curry）會很樂意把接力棒交給布朗。這會讓勇士隊在未來幾年保持競爭力，也能讓柯瑞離開後球隊的未來更加明朗。勇士隊可能會交易以德雷蒙德·格林（Draymond Green）或吉米·巴特勒（Jimmy Bytler）為核心的籌碼。」
勇士交易籌碼曝光 格林或巴特勒成核心
要達成這筆涉及薪資匹配的重磅交易，波士頓勢必得接受勇士隊提供的資產包。報導證實，潛在的交易方案將圍繞以下重點展開。勇士必須送出格林或巴特勒以滿足薪資匹配需求。儘管兩人皆屬高齡，且巴特勒仍受傷病困擾，但其經驗對塞爾提克仍具價值。
為了增加吸引力，勇士預計需打包年輕球員如波杰姆斯基（Brandin Podziemski）、穆迪（Moses Moody）或桑托斯（Gui Santos），並附帶未來的首輪選秀權。對綠衫軍而言，透過交易換取多名年輕戰力與選秀權，同時達成長期節省薪資空間的目標，將是送走這名前總決賽MVP的關鍵動力。
塞爾提克傾向觀望 布朗態度成變數
儘管交易傳聞甚囂塵上，但目前尚未有報告指出塞爾提克主動尋求交易布朗。考慮到球隊仍擁有懷特（Derrick White）與普里查德（Payton Pritchard）等紮實戰力，綠衫軍極大機率會尋求與布朗、塔圖姆這對組合再拼一次冠軍。
勇士隊若想促成這樁交易，目前唯一的希望在於布朗正式提出交易申請。
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媒體分析指出，杰倫布朗在過去一季的發言暗示其更享受獨自帶隊的時光，而非長期擔任塔圖姆（Jayson Tatum）身旁的二號角色。專欄作家泰勒·瓦茨（Tyler Watts）認為，加盟勇士對布朗而言是完美的折衷方案。
「布朗或許會尋求離開，前往一支能讓自己成為超級球星的球隊。如果他選擇金州勇士隊，最近幾年就能實現此願望。柯瑞（Stephen Curry）會很樂意把接力棒交給布朗。這會讓勇士隊在未來幾年保持競爭力，也能讓柯瑞離開後球隊的未來更加明朗。勇士隊可能會交易以德雷蒙德·格林（Draymond Green）或吉米·巴特勒（Jimmy Bytler）為核心的籌碼。」
勇士交易籌碼曝光 格林或巴特勒成核心
要達成這筆涉及薪資匹配的重磅交易，波士頓勢必得接受勇士隊提供的資產包。報導證實，潛在的交易方案將圍繞以下重點展開。勇士必須送出格林或巴特勒以滿足薪資匹配需求。儘管兩人皆屬高齡，且巴特勒仍受傷病困擾，但其經驗對塞爾提克仍具價值。
為了增加吸引力，勇士預計需打包年輕球員如波杰姆斯基（Brandin Podziemski）、穆迪（Moses Moody）或桑托斯（Gui Santos），並附帶未來的首輪選秀權。對綠衫軍而言，透過交易換取多名年輕戰力與選秀權，同時達成長期節省薪資空間的目標，將是送走這名前總決賽MVP的關鍵動力。
塞爾提克傾向觀望 布朗態度成變數
儘管交易傳聞甚囂塵上，但目前尚未有報告指出塞爾提克主動尋求交易布朗。考慮到球隊仍擁有懷特（Derrick White）與普里查德（Payton Pritchard）等紮實戰力，綠衫軍極大機率會尋求與布朗、塔圖姆這對組合再拼一次冠軍。
勇士隊若想促成這樁交易，目前唯一的希望在於布朗正式提出交易申請。