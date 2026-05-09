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NBA西區次輪第二戰，洛杉磯湖人隊在客場以107：125不敵奧克拉荷馬雷霆，系列賽陷入0：2落後。儘管球隊輸球，當家球星詹姆斯（LeBron James）仍繳出23分6助攻3抄截的高效表現。然而，長期以「詹黑」形象著稱的評論員Skip Bayless在賽後發文大讚詹姆斯的持久性之餘，卻重申詹姆斯在其歷史排名中僅位列「第9名」，此番言論隨即引發ESPN名嘴A-史密斯（Stephen A. Smith）的猛烈砲火。在最新的節目討論中，A-史密斯對於Skip將詹姆斯排在史上第9的觀點感到極度不可思議。他直言：「我會把勒布朗（詹姆斯）排在歷史第2位。Skip的排名簡直荒謬至極，他竟然把魔術強森、歐尼爾、賈霸、鄧肯、柯比、大鳥伯德全都排在勒布朗前面。」史密斯更情緒激動地隔空喊話：「拜託吧老兄，別這樣！他（Skip）完全喪失理智了，這種排名簡直是荒唐到頂點。」有趣的是，這場關於詹姆斯地位的論戰，正值體育圈矚目的「世紀大重逢」——Skip Bayless在離開ESPN近十年後，於本周首度重返老東家，在經典節目《First Take》中與老戰友A-史密斯再次同台辯論。這對當年著名的螢幕搭檔在開場時先禮後兵，Skip以麥可喬丹式的口吻宣告「我回來了」，並稱讚A-史密斯在接手節目後表現出色。然而，溫情時刻轉瞬即逝，兩人迅速進入激烈的辯論模式。Skip一開場就針對A-史密斯的詹姆斯排名進行攻擊，兩人如往昔般的火爆對抗，讓期待已久的球迷直呼過癮。Skip Bayless在湖人輸球後曾發文表示：「勒布朗今晚打得極其出色。他是持久性的GOAT（史上最強）。」但他隨即話鋒一轉，要求詹姆斯「繼續守住我歷史排名第9的位置」。這種爭議性、帶有鮮明個人色彩的言論，正是Skip的風格Skip Bayless在2016年因合約到期離開ESPN轉戰Fox Sports，並在那裡主持了八年的《Undisputed》。此次以「一次性回歸」身分重返《First Take》，被外界解讀為刺激收視率的重磅企劃。