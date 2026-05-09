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費城76人隊今（9）日在主場迎戰紐約尼克隊進行系列賽第三戰，這也是76人自首輪逆轉塞爾提克後的第一場主場賽事。然而，開賽前的莊嚴哀悼儀式卻遭到尼克球迷惡意破壞。該球迷在為76人主帥納斯（Nick Nurse）亡兄舉行的默哀儀式中大聲叫囂，讓全場費城球迷爆出噓聲。日前76人總教練納斯在首輪第六戰帶隊出征前一天，他的哥哥史蒂夫·納斯（Steve Nurse）不幸離世。納斯當時在與紐約尼克系列賽的G1賽後趕往哥哥的葬禮哀悼，G2前再回到球隊執教。為了表達對納斯以及他家人的支持，76人球團今日特別在G3賽前安排默哀時刻。這本應是一個感人且肅穆的瞬間，讓費城球迷共同悼念納斯的家人，卻出現意外插曲。根據費城主場現場報導指出，正當全場陷入靜默時，一名尼克球迷卻突然大喊：「尼克加油（Let's Go Knicks）！」。這一突兀且自私的舉動瞬間點燃現場怒火，全場費城球迷立即以排山倒海的噓聲回擊。美媒《ClutchPoints》對此也嚴厲批評，認為該球迷的行為完全無視人性，「這顯然是超越籃球層面的事情，這名球迷應該為自己的行為感到羞恥。」帶著悲憤力量開賽的 76 人，在首節展現強大的進攻慾望。明星前鋒喬治（Paul George）開賽火力全開，單節9投6中攻下15分，率領球隊在第一節結束後取得31：27的領先。相較於喬治的個人秀，尼克隊首節得分點分佈較為平均，共有5名球員有得分紀錄，且得分皆落在5至6分之間。目前比賽來到決勝節中半段，喬治在單節砍15分後徹底熄火，讓尼克建立起雙位數領先優勢。若此戰尼克再贏球，將取得系列賽3：0的聽牌優勢，極高機率闖進東區決賽。