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洛杉磯道奇隊於今（9）日宣布，開季表現優異的右投王牌泰勒·格拉斯諾（Tyler Glasnow）因下背部痙攣，正式進入15天傷兵名單（IL）。儘管總教練羅伯斯（Dave Roberts）先前一度強調傷勢輕微，但最終仍決定讓其休戰，這對正處於強勢輪值的道奇隊無疑是一記重擊。格拉斯諾是在7日對陣休士頓太空人的先發賽事中受傷。當時他在第2局投球練習時感到腰部不適，隨即主動向教練團反映並緊急退場。在今日對戰勇士隊賽前的記者會上，羅伯斯總教練原本還向媒體表示格拉斯諾傷情並不嚴重，甚至直言「目前沒有將他放入傷兵名單的計畫」。然而，就在比賽開始前約2小時，球團卻突然改口發布離隊消息，讓引頸期盼的球迷感到措手不及。格拉斯諾本季開賽以來狀況極佳，為道奇先發輪值的核心人物，出賽7場奪下3勝0敗，目前維持在優質的2.72。根據投手相關規定，進入傷兵名單後至少須缺陣15天，目前球團尚未公布具體的歸隊日期。為了應對格拉斯諾的離隊，道奇隊同步進行了球員異動，因開季受傷推遲進程的左投斯內爾（Blake Snell），預計將於10日對陣勇士的比賽中完成今季初登板。另外，道奇已從小聯盟升上25歲右投格瓦斯（Paul Gervase）填補名單空缺。消息一出，社群平台X（原Twitter）湧入大量球迷的嘆息聲。許多球迷留言：「真的太震驚了」、「無法忍受這種打擊」、「今年狀況明明這麼好，太遺憾了」，崩潰的哀號聲此起彼落。