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波士頓塞爾提克在2026年季後賽首輪遭費城76人大逆轉淘汰後，球隊內部的動盪傳聞愈演愈烈。根據美媒《NBA Central》最新報導，塞爾提克管理層正認真考慮拆解核心「雙探花」組合，並開始評估交易陣中明星前鋒杰倫·布朗（Jaylen Brown）的可行性，試圖在休賽期引進更能提升爭冠戰力的關鍵板塊。塞爾提克總經理史蒂芬斯（Brad Stevens）目前正處於評估階段，重點在於布朗若被送走後，所能換回的籌碼是否能實現陣容的「有感升級」。雖然消息強調這並不代表布朗「絕對會被交易」，史蒂芬斯在賽季結束後的採訪中也未給出明確表態，但聯盟多家球團高層已透露，他們預期塞爾提克今年夏天將進行大規模的人事調整。這並非布朗第一次身陷交易傳聞，但隨著塞爾提克再次止步首輪，球團對於「塔圖姆（Jayson Tatum）與布朗」這對雙核心的耐心似乎已接近極限。即便球隊季後賽遺憾止步，布朗在場上的表現依然亮眼。本季季後賽，布朗場均可貢獻，投籃命中率維持在的穩定水準。正因為布朗展現了作為球隊頭號進攻選擇的潛力，他的交易價值目前正處於職業生涯的最高點。市場上不少球隊渴望引進這名29歲正值巔峰的全能前鋒。對於塞爾提克而言，這是「逢高賣出」的最佳時機，還是該繼續堅持雙核心路線？史蒂芬斯的決策將定義綠衫軍下一個十年的走向。隨著傳聞發酵，市場上已流出多個驚人的交易腳本。其中最受矚目的便是與密爾瓦基公鹿進行「布朗換字母哥（Giannis Antetokounmpo）」的重磅互換案。由於公鹿同樣面臨挫敗，這筆能讓雙方同時改變核心結構的交易在財務與戰力上似乎具備合理性。此外，金州勇士、邁阿密熱火與休士頓火箭也被列為布朗的潛在下家。對於塞爾提克球迷而言，「雙探花」相伴十年若在此刻畫下句點，無疑是一個時代的終結。