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洛杉磯道奇隊近期戰績長紅，但誰才是真正的進攻箭頭？2026世界棒球經典賽（WBC）美國隊總教練德羅沙（Mark DeRosa）近日在節目中語出驚人，表示現階段引領道奇前進的球員「不是大谷翔平，也不是弗里曼（Freddie Freeman）」，而是25歲的外野新星帕赫斯（Andy Pages）。帕赫斯在當地時間5月6日對陣休士頓太空人的賽事中，擔任先發中外野手第6棒。該場比賽他展現了驚人的爆發力，5打數擊出3支安打，且3安全部都是全壘打，個人狂飆6分打點，寫下生涯首次「單場3響砲」的里程碑，成為球隊大勝的首要功臣。德羅沙在《MLB Network》的節目中對此表現熱血激昂地評價：「我想好好讚美帕赫斯，他現在和曼西（Max Muncy）可以說是隊內進攻表現最積極、最有威脅的選手。」德羅沙進一步分析，雖然大谷翔平與弗里曼是頂級球星，但以近期帶動團隊攻勢的角色來看，帕赫斯與曼西才是真正的領袖，「大谷和弗里曼遲早會找回頂尖手感，但至今撐起球隊的確實是帕黑斯與曼西。」除了打擊端的強大火力，德羅沙也高度稱讚帕赫斯的防守能力，直指他身為中外野手的守備表現已是「球界頂尖之一」。德羅沙感性表示：「我們習慣稱讚道奇這支豪門球隊，但現在，讓我們來稱讚安迪·帕赫斯吧！」25歲的帕赫斯目前維持著極度火熱的狀態，個人數據相當驚人打擊率3成36、全壘打8支、打點33分、OPS（整體攻擊指數）.945。