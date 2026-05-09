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曾經在休士頓叱吒風雲、並拿過年度MVP的克里夫蘭騎士隊明星後衛「大鬍子」哈登（James Harden），如今似乎陷入了職業生涯最嚴峻的奪冠危機。前NBA最佳第六人候選常客「路威」路·威廉斯（Lou Williams）近日在熱門節目《Run It Back》中直言不諱，對哈登的爭冠前景投下了不信任票，引發籃壇熱議。路威在節目中談到哈登目前的處境時，語氣顯得相當沉重。他表示，哈登現在想要拿到夢寐以求的總冠軍戒指已經變得極其困難。路威感嘆道：「時間不會倒流，每個人都能看到他的爭冠窗口正在縮小，他的時間真的不多了。」現年36歲的哈登，雖然生涯累積了無數個人榮譽，但在季後賽關鍵時刻的低迷表現始終是他的硬傷。隨著年齡增長與體能下滑，哈登已不再是當年那個能隻手遮天的得分機器。除了體能問題，路威更點出了技術層面的核心關鍵——打法的「進化」。路威直言：「我不覺得哈登的比賽方式在過去5年裡有任何進化。」他認為，哈登依然過度依賴傳統的持球單打、後撤步三分以及製造犯規的打法。在防守者與情蒐系統日益精進的今日NBA，若無法開發出更多樣的進攻手段，如穩定的中距離或更高效的無球跑動，哈登在強度更高的季後賽中極易被針對。路威強調，這正是哈登在爭冠球隊中角色定位尷尬的原因。這份評論恰逢哈登目前的困境。在2026年東區準決賽中，哈登所效力的克里夫蘭騎士隊目前以0比2落後於底特律活塞。哈登在G2的表現尤為慘淡，全場13投僅3中得到10分，且全場三分球4投0中，更有4次失誤，表現完全被對方的少主康寧漢（Cade Cunningham）蓋過。目前哈登在2026季後賽的場均失誤次數高達5.2次，且多次出現失誤多於進球的窘境。若哈登無法在接下來的主場戰役中自證清白並做出改變，或許真如路威所言，「終身無冠」將成為這位傳奇射手職業生涯最遺憾的註解。