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底特律老虎隊今（9）日客場挑戰堪薩斯皇家，賽前球隊進行了一系列人手調整。台灣好手李灝宇雖然近期打擊陷入低迷，但仍獲得教練團信任續留26人名單。老虎隊今日宣布簽回內野手休特（Zack Short）並將新秀強格（Jace Jung）下放3A，同時將主力二壘手托雷斯（Gleyber Torres）放入傷兵名單。老虎隊近期內野戰力頻繁異動。由於主力二壘手托雷斯左斜肌輕微拉傷，正式進入10天傷兵名單，老虎隊決定重新簽回甫選入自由市場的舊將休特，並給予一年大聯盟合約。為了騰出空間，球隊將打擊表現平平的新秀強格下放。在這一波異動中，李灝宇仍留在26人名單內，顯示教練團對其守備穩定度及發展潛力的肯定。總教練辛奇（A.J. Hinch）表示，面對皇家隊接下來兩場左投先發，增加右打者與優質內野防守是球隊目前的重點佈局。今日對陣皇家的三連戰首戰，李灝宇擔任先發二壘手、第8棒。第1打席（2局上）：面對92.9英里的四縫線快速球遭到三振。第2打席（5局上）：擊出右外野方向高飛球遭到出局，擊球初速為95.2 MPH。第3打席（6局上）：教練團決定更換代打麥金斯特里（Zach McKinstry），李灝宇提前下場休息。總計李灝宇今日2打數無安打，本季打擊率暫降至.163。老虎隊原先預期托雷斯能避開傷兵名單，但他連續缺席三場比賽後，教練團決定不再以僅剩12名野手的狀態應戰，決定將其放入名單。托雷斯最快將於下週四對陣紐約大都會時歸隊。而重新簽回的休特今日立即先發鎮守游擊，辛奇稱讚其防守是最大的招牌。對於年輕的李灝宇而言，在托雷斯缺陣期間，如何把握上場機會並提升打擊手感，將是站穩大聯盟席位的關鍵。