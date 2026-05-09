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正在進行的羅馬大師賽（Italian Open）爆出開賽以來最大冷門。世界排名第4的塞爾維亞球王諾瓦克·喬科維奇（Novak Djokovic）於次輪賽事中，苦戰三盤後以6：2、2：6、6：4不敵克羅埃西亞資格賽黑馬迪諾·普里茲米奇（Dino Prizmic）。這不僅是喬科維奇職業生涯首度在羅馬大師賽首場比賽出局，更為他即將展開的法網衛冕之路蒙上一層陰影。這是喬科維奇自今年3月印地安泉大師賽（Indian Wells）因傷缺陣以來的首場賽事。他在首輪享有輪空待遇，然而次輪面對世界排名第79的普里茲米奇時，顯然尚未恢復到最佳競技狀態。喬科維奇在賽前接受ATP採訪時便坦言：「我對目前的網球水準、跑動或身體狀態並非最滿意，但正在努力恢復中。」 他透露自己因傷被迫延後重返巡迴賽的時程，必須循序漸進地處理傷勢。在長達2小時15分鐘的比賽中，喬科維奇在拿下首盤後顯得力不從心，儘管在第三盤試圖反撲，最終仍難敵對手。現年18歲的普里茲米奇曾於2024年澳網從喬科維奇手中奪下一盤，此次在羅馬大師賽中央球場（Campo Centrale）展現出強烈的進攻意圖與決心，成功擊敗他的兒時偶像。這也是普里茲米奇近期在紅土賽季的另一代表作。他上個月才在馬德里大師賽擊敗班·謝爾頓（Ben Shelton），拿下職業生涯首個世界前十的勝場，如今擊敗六屆羅馬賽冠軍喬科維奇，更是創下生涯里程碑。普里茲米奇晉級後，將在下一輪對戰維特·科普里瓦（Vit Kopriva）或烏戈·漢伯特（Ugo Humbert）。對曾六度在羅馬封王的喬科維奇而言，這場失利極具衝擊。由於法網將於5月24日開打，喬科維奇目前僅完成一場紅土熱身賽便早早出局，比賽體感與體能狀況顯然不足，這對尋求大滿貫佳績的他來說無疑是一大警訊。