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NBA東區季後賽次輪，費城76人隊今（9）日回到主場第三戰，儘管當家球星「大帝」恩比德（Joel Embiid）帶傷火線復出，且明星前鋒喬治（Paul George）首節暴走狂炸15分，但76人仍難擋紐約尼克隊的團隊韌性。尼克在布朗森（Jalen Brunson）全場最高33分帶動下，克服雙位數落後完成逆轉，最終108：94擊敗76人，系列賽取得3：0的絕對聽牌優勢。面對0：2落後的絕境，76人開賽展現極強的侵略性。迎回核心恩比德後，喬治首節便進入「殺神模式」，單節9投6中、包含3記三分球轟下15分，率隊打出20：8的攻勢，一度領先多達12分。然而，尼克隊趁著76人換下主力後的銜接空檔，由布里奇斯（Mikal Bridges）與哈特（Josh Hart）接連搶分，首節結束將比分追至27：31僅剩 4 分差。比賽轉折點發生在第二節。76人在進攻端突然斷電，單節僅得21分，反觀尼克布朗森與布里奇斯聯手發威，兩人上半場各拿15分，帶動球隊打出單節33：21的反擊。半場結束時，尼克反倒以60：52領先。值得注意的是，76人明星中鋒恩比德雖然復出，但在防守端顯得步履蹣跚，甚至在次節遭到尼克中鋒米羅（Mitchell Robinson）隔扣。此外，76人替補席戰力非常貧弱，上半場竟然得分掛零，導致主力體能消耗過多。雙方易籃再戰後，76人曾試圖反擊，烏布雷（Kelly Oubre Jr.）表現搶眼，攻下生涯季後賽新高的22分，並一度在末節初段追至4分差。然而，尼克總能給予回應，替補後衛沙梅特（Landry Shamet）關鍵三分球穩定軍心，加上布朗森末節開啟單打模式頻頻取分，將領先優勢擴大至15分以上。眼見追分無望，76人教練納斯（Nick Nurse）在比賽最後兩分鐘撤下主力，正式宣告放棄。尼克最終以14分之差客場插旗，距離東區決賽僅剩一勝之遙。尼克方面，布朗森砍下33分、5籃板、9助攻；布里奇斯挹注23分，唐斯（Karl-Anthony Towns）雖手感欠佳僅得8分，但抓下12籃板並傳出7次助攻，防守端成功干擾恩比德。76人方面，恩比德復出貢獻18分、6籃板、3蓋帽，但三分球失準；喬治則是在首節砍下15分後，後三節竟一分未得，成為慘遭逆轉的主因；馬克西（Tyrese Maxey）雖有17分但出手次數受限，未能拯救球隊。76 人目前已經陷於系列賽0：3的絕境，史上從未有球隊能在0：3情況下翻盤。雙方第四戰將繼續於費城舉行，尼克有望力拚橫掃。