我是廣告 請繼續往下閱讀

這不只是一場棒球賽，更是一個家庭跨越1萬公里執著追夢的終點。近日報導了底特律老虎隊台灣好手李灝宇（Hao-Yu Lee）背後一段催淚的故事。上週五，剛站上大聯盟殿堂不久的李灝宇，在底特律球場大廳迎來了生命中最震撼的瞬間——他以為只是與經紀人的例行早餐會，轉身卻看見從台灣「遠征」而來的父母與未婚妻。這份驚喜讓向來強悍的李灝宇紅了眼眶，而當父母首度踏入大聯盟看台，看著螢幕上出現兒子的照片與名字時，兩老更是感動得淚灑現場，場面令無數球迷動容。上週五早晨，李灝宇原以為要跟經紀人林承軒（Tim Lin）和翻譯碰面。當他踏入大廳時，卻看見了本該在台灣的父母與未婚妻出現在眼前。經紀人透露，李灝宇是一個標準的「工作狂」，在場上總是展現強大鬥志，甚至曾因特訓過度被球團限制打籠時間。然而，面對家人的無預警現身，這位硬漢瞬間卸下防備。林承軒感性形容：「當他轉身看到家人那刻，整個人被純粹的喜悅所淹沒。」這場圓夢之旅背後，是基層家庭多年來的無私奉獻。李灝宇的父親李俊賢是一名公車司機，母親林鈺璇則在辦公室工作。為了支持兒子的棒球夢，他們長時間工作並節衣縮食。「他們為了讓我走上棒球這條路，犧牲了很多。」李灝宇感性地說：「沒有他們，就沒有現在的我。」他回憶起在平鎮高中時期，母親總是看台最熱情的啦啦隊，只要他擊出安打就會大聲歡呼，而父親則總是安靜地在一旁守候。這對辛勤工作的夫妻，過去只能在台灣凌晨時分，趁上班前透過手機螢幕守著兒子的12小時時差賽事。這次訪問之所以能成行，底特律老虎球團功不可沒。由於李灝宇是在4月17日因傷兵潮緊急從3A升上大聯盟，辦理簽證的時間極其緊迫。球團營運總監西爾維斯特里（Abe Silvestri）親自出手，在幾天內辦妥所有行政手續與住宿。球團以此行動向李家保證：李灝宇這趟升級不是「喝杯咖啡」就回二軍，他是球隊未來的核心。父母歷經22小時的長途飛行首度抵達美國，當他們在Comerica Park大螢幕上看到家人的照片，並親眼見證兒子在5月2日擊出打點安打時，心中的震撼與雞皮疙瘩讓他們感動得說不出話。李灝宇的家人在看完五場比賽後已啟程回台。對於剛升上最高殿堂的李灝宇來說，家人的陪伴無疑是最大的動力來源。當被問到這是否算是一份提早送出的母親節禮物時，李灝宇笑著點頭：「可以這麼說，我媽真的超級興奮。」身為老虎隊排名第5的頂尖新秀，李灝宇正用他的球棒書寫台灣囝仔的傳奇，而看台上父母落下的淚水，無疑是這段大聯盟旅程中最美的點綴。