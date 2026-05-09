我是廣告 請繼續往下閱讀

費城76人今（9）日在東區季後賽次輪第3戰遭遇了極其尷尬的夜晚。為了防止紐約尼克球迷大規模「入侵」主場，76人老闆賽前特別收購並捐贈了500張門票給當地社區，試圖營造純粹的費城主場氣氛。然而，儘管當家球星恩比德（Joel Embiid）得到18分6籃板5助攻，76人最終仍以94：108慘敗給尼克，不僅在主場被打爆，系列賽更陷入0：3的淘汰邊緣。而且今晚大勢底定之時，富國銀行中心仍傳出「尼克加油（LET'S GO KNICKSＯ）」的聲音，顯示仍有尼克球迷「入侵成功」。由於2024年季後賽首輪曾發生過費城主場被尼克球迷反客為主的慘劇，當年76人在主場輸掉2場賽事並最終遭到淘汰。為了避免重蹈覆轍，76人球團今年採取嚴格防範措施，試圖透過官方售票系統過濾非費城地區的買家。76人老闆更在第3戰與第4戰各捐出500張門票，250張捐給費城兒童醫院與賓州大學醫院的醫療人員，250張捐給當地教育工作者。500張門票則預計捐給當地兒童俱樂部與機構的母親與孩子，慶祝母親節。恩比德在賽前也曾大聲呼籲：「別把門票賣給紐約人！前次交手這裡感覺像是在『麥迪遜花園廣場東部分館』，我們需要真正的支持」。尼克前鋒哈特（Josh Hart）則冷回：「紐約人非常執著，他們根本不在乎，只要有人願意為了錢轉手門票，他們就會出現在現場」。儘管如此，今天比賽中仍不時傳出尼克球迷大喊「尼克加油」的聲音，甚至在76人主場為總教練納斯（Nick Nurse）哥哥過世默哀時，都有不理智球迷故意喊「尼克加油」來挑釁。即便恩比德趕在關鍵第3戰回歸，76人依然無法阻擋尼克的猛烈攻勢。尼克球星布朗森（Jalen Brunson）今日再度展現東區最強球星架勢，狂飆全場最高33分並送出9助攻；布里奇斯（Mikal Bridges）則貢獻23分，聯手率領尼克在客場反客為主。76人首節雖一度靠著喬治（Paul George）開火取得9：0領先，但隨後尼克逐漸掌控比賽節奏。尼克在第二節單節打出33：21的比分逆轉局勢，半場結束即領先11分。儘管76人在第四節一度追到僅剩4分差，但尼克隨後拉出一波攻勢將領先擴大至15分以上，迫使76人提前撤下主力認輸。最終尼克以108：94帶走勝利，取得3：0領先並奪得賽點。對於費城球迷而言，今晚老闆慷慨解囊捐票，最終卻眼睜睜看著尼克球迷在自家主場慶祝聽牌，無疑是系列賽開打至今最尷尬的一刻。